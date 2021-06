O ursoaica si trei pui au dat tarcoale cabanei Balea Lac VIDEO

Clipul a devenit viral.Zilele trecute, autoritatile au facut un apel la cetateni , punctand ca ursii apar tot mai des la Cabana Balea Lac.Recent, un urs a fost filmat si in Busteni, pe strada principala. Ursul a traversat strada, apoi a luat-o pe trotuar, spre surprinderea soferilor din zona.Jandarmii le reamintesc oamenilor ca este recomandat sa nu incerce sa hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia. Ei le recomanda sa sune la 112 in momentul in care sesizeaza aparitia ursilor in zonele locuite.