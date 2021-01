Aparitie rara intr-un parc din Anglia: o veverita alba a fost observata . Doar o veverita din 100.000 se naste cu albinism

Albinismul, maladie genetica rara

Desi veveritele sunt animale obisnuite in Anglia, exemplarele albe reprezinta o raritate, intrucat doar o veverita din 100.000 se naste cu albinism, potrivit statisticilor dintr-un raport publicat in 2010.Claire Brimacombe, care administreaza un site dedicat veveritelor albe din Sussex, a dezvaluit ca astfel de exemplare au fost vazute de aproximativ 30 de ori in ultimele doua saptamani. Albinismul este o maladie genetica rara , provocata de o mutatie ce determina absenta melaninei - pigmentul care coloreaza pielea, parul si ochii -, rezultatul fiind ca aceste animale au pielea si blana alba, iar ochii lor sunt rosii.Din cauza blanii si pielii albe, animalelor care sufera de albinism le lipseste camuflajul natural si devin astfel o prada mai usoara pentru pradatori.Gena care determina albinismul nu este una dominanta, ceea ce inseamna ca urmasii exemplarelor albinoase pot avea pielea si blana in culorile obisnuite pentru speciile lor.