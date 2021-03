Un urs a fost indepartat de trei ori in afara orasului Gheorgheni, din Harghita. Animalul se afla cel mai probabil in cautare de hrana

Biroul de Presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita a anuntat ca primul apel a fost primit marti, 9 martie, la ora 21,10 de la un barbat."La fata locului a fost trimis un echipaj de ordine publica, format din politist si jandarm. Ursul era prezent in acea zona si se hranea din tomberoanele in care se pare ca se aflau si resturi de mancare. S-a trecut la indepartarea acestuia inspre o zona impadurita si in afara zonelor locuite. La fata locului a fost prezent tot timpul si un echipaj SMURD. Echipajul a ramas in zona pentru o perioada de timp, pentru a se asigura ca ursul nu se intoarce", se arata in informarea IJJ Harghita, citata de agerpres.ro. Ursul a revenit in zona , acelasi barbat solicitand ajutor, prin 112, la orele 00,09 si 3,58.Animalul, care venea cel mai probabil in cautare de hrana, a fost indepartat in afara zonelor locuite.In acelasi timp, oamenii din zona au fost anuntati despre pericol prin mesaje RO-ALERT trimise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita.Marti dimineata, in aceeasi zona, un urs care se hranea din tomberoane a fost indepartat in afara orasului de jandarmi si politisti, martorii oculari fiind de parere ca este vorba de acelasi exemplar.