Oamenii de stiinta au descoperit un dinozaur cu ''par'' si ''panglici''

Structura interioara era obisnuita, alcatuita dintr-un schelet similar cu cel al multor dinozauri de dimensiuni mici din perioada anterioara, Jurasic, au precizat marti oamenii de stiinta. Aspectul exterior i-a uimit insa pe cercetatori.Dinozaurul, denumit Ubirajara jubatus, avea o structura asemanatoare unei coame din par, dispunand totodata de doua elemente absolut unice, rigide, asemanatoare unor panglici, alcatuite probabil din cheratina - substanta din care sunt constituite firele de par si unghiile - iesind in relief din regiunea umerilor.''Exista multi alti dinozauri ciudati, dar acesta nu seamana cu niciunul dintre ei'', a spus profesorul de paleobiologie David Martill de la Universitatea Portsmouth din Anglia, care a condus studiul publicat in revista Cretaceous Research.Structuri asemanatoare parului prezente la Ubirajara par sa fie o forma rudimentara de pene denumite protopene. Nu este vorba despre par, o trasatura exclusiva a mamiferelor. Multi dinozauri aveau pene. De fapt, pasarile au evoluat din dinozauri de mici dimensiuni, cu pene, in urma cu circa 150 de milioane de ani in urma.''Probabil ca de la distanta arata mai degraba paros decat penos'', a spus Martill. ''Probabil avea protopene asemanatoare parului acoperindu-i cea mai mare parte din corp, insa s-au pastrat doar acelea de-a lungul gatului, spatelui si bratelor. Cele de la spate sunt foarte lungi si alcatuiesc un fel de coama, trasatura unica in cazul dinozaurilor''.Structurile asemanatoare unor panglici prezente la Ubirajara ar fi putut avea rol de etalare in ritualul de imperechere, pentru intimidarea adversarilor sau a rivalilor masculi, a adaugat Martill. Astfel de etalari de penaj sunt prezente la exemplarele de sex masculin - spre exemplu coada infoiata a paunului -, motiv pentru care Martill a ajuns la concluzia ca acest exemplar de Ubirajara era mascul.''Panglicile care par sa-i iasa dintre umeri nu se aseamana cu nimic existent in lumea naturala'', a spus Martill.Desi e imposibil sa ne dam seama din analiza fosilei, Martill a spus ca e posibil ca Ubirajara sa fi fost colorat.''Pun pariu ca asa era'', a mai spus acesta.