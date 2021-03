Un urs, gasit in curtea unei case unde se hranea cu resturi de mancare, indepartat cu jandarmii

Prezenta ursului, un exemplar de talie mica, a fost semnalata prin doua apeluri la numarul de urgenta 112."Primul apel a fost facut de catre un barbat, imediat dupa ora 23,00, acesta anuntand prezenta unui urs in curtea unei case din comuna Ditrau. La fata locului a fost trimis un echipaj de ordine publica, format din politist si jandarm. Ursul era prezent acolo unde fusese semnalat si se hranea din tomberoanele in care se pare ca se aflau si resturi de mancare. In sprijinul primului echipaj au fost trimise patrule de jandarmerie care au trecut la izolarea si indepartarea ursului", au informat reprezentantii IJJ Harghita, potrivit agerpres.ro In timpul interventiei , o alta persoana din Ditrau, care vazuse animalul, a sunat la numarul de urgenta 112 si a semnalat prezenta acestuia.Ursul a fost indepartat in afara zonelor locuite, jandarmii ramanand in zona pentru o perioada de timp, pentru a se asigura ca acesta nu se intoarce.De asemenea, locuitorii din comuna au fost avertizati despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT , trimis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita.