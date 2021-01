Oana Gheorghiu, cofondatoarea Daruieste Viata, dupa ce s-a infectat cu Covid-19: Eu, purtand masca, am avut uriasa sansa de a nu avea oameni pe constiinta

"Am avut Covid, azi este ultima zi de izolare . Sunt printre fericitii cu simptome foarte usoare, pe perioada bolii. Vedem ce va fi mai tarziu, caci nimeni nu stie daca si ce lasa virusul SARSCOV 2 in urma. Dupa ce am aflat ca sunt pozitiva, am trait cateva zile cu spaima, nu ca o sa-mi fie mie greu (caci am si eu ca multi altii acea gandire magica incat sunt mereu, mereu sigura ca mie nu mi se va intampla nimic rau), ci m-am temut ca am infectat pe vreunul dintre cei cu care m-am vazut inainte sa aflu ca sunt pozitiva", a explicat Gheorghiu pe Facebook Oana Gheorghiu povesteste ca nu a infectat pe nimeni, iar faptul ca purtat constant masca de protectie a ajutat-o sa nu raspandeasca virusul."Din fericire nu am infectat pe nimeni, asta pe de-a parte pentru ca am purtat mereu masca, atunci cand am stat in incapere cu cineva, iar pe de alta parte, pentru ca nu am iesit din casa de sarbatori, chiar daca mi-ar fi placut mult sa fiu cu prietenii.Am luat virusul in familie, acolo unde nu stai cu masca, asa ca pentru mine este foarte clar, verificat pe pielea mea, ca masca poate face diferenta. Nu cred ca mi-as fi putut vedea de viata in continuare, la fel, stiind ca din vina mea cineva s-a infectat si poate ajunge in spital ...Nu incerc sa conving pe nimeni de nimic, spun doar ca eu, purtand masca, am avut marea, uriasa sansa de a nu avea oameni pe constiinta", scrie Gheorghiu.Gheorghiu a precizat ca se va vaccina impotriva noului coronavirus."Astept sa-mi vina randul la vaccin, n-am nici cea mai mica ezitare de a-l face, pentru ca chiar si asa, avand cea mai usoara forma de COVID, nu as vrea sa o mai traiesc a 2 a oara. Fiecare face cum crede ca e bine, suntem liberi sa decidem. Din experenta mea va spun insa ca apasarea ca ai putea, din cauza neglijentei tale sau din ignoranta, sa imbolnavesti pe cineva e greu de dus. Poate chiar mai greu decat boala in sine", a conchis fondatoarea Daruieste Viata.