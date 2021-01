Oana Gheorghiu, cofondatoarea "Daruieste Viata": Spitalele au nevoie de echipe tehnice performante si platite corect. Pana nu se rezolva aceasta problema vom mai vedea dezastre in spitale

Dotarile din spitale, in opinia lui Gheorghiu

"E momentul sa vorbim despre starea reala a spitalelor. Despre modul in care sunt realizate instalatiile, despre calitatea personalului tehnic din spitale, despre mentenanta facuta sub sloganulSpitalele au nevoie de echipe tehnice performante si platite corect. Pana nu se rezolva aceasta problema vom mai vedea dezastre in spitale. Prea multi oamnei mor acolo unde ar trebui sa se vindece", a declarat Oana Gheorghiu, cofondatoarea asociatiei Daruieste Viata, pe Facebook In noiembrie 2020, Oana Gheorgiu explica care este situatia dotarilor spitalelor din Romania, vorbind despre medicii din spitalele COVID, despre care spunea ca sunt epuizati, dar si "deprimati de moartea din jurul lor". Majoritatea spitalelor din Romania sunt intr-o stare jalnica , subfinantate, fara investitii, cu multe improvizatii pe bani multi, fara mentenanta si fara dotari coerente. Multe investitii sunt facute nu in functie de nevoile reale ale spitalului, ci in functie de oportunitatile de afaceri ale decidentilor. Intreb retoric: Neamt se poate repeta, ce credeti?Personalul medical care lucreaza in sectiile Covid este epuizat, putin, demotivat de lipsa de implicare a colegilor si autoritatilor, deprimat de moartea din jurul lor si de inconstienta celor care duc lupta cu masca. Poate nu stiti, dar multe asistente si medici ATI, infectionosti, pneumologi sunt infectati cu COVID, sunt spitale in care un medic face si 10-15 garzi . E inuman", scrie Oana Gheorghiu pe Facebook.