Oana Lovin, amendata de Politie pentru ca l-a jignit pe Facebook pe purtatorul de cuvant al Primariei Sectorului 1

Videochatista Oana Lovin, emisiune la televiziunea lui Florin Pandele

"Am primit saptamana asta un raspuns de la Sectia 2 Politie prin care mi s-a comunicat ca Oana Lovin a fost audiata si sanctionata contraventional pentru jignirile pe care mi le-a adus pe platforma Facebook, anunta Stoica.In notificarea primita de la Politie se arata ca " persoana la care faceti referire a fost identificata iar cu ocazia audierii la sediul Sectiei 2 Politie, aceasta a fost sanctionata contraventional conform Legii 61/1991".Fostul jurnalist si actualul coordonator al serviciului de presa al Sectorului 1, Ionel Stoica, anunta pe 21 aprilie ca depune o plangere la politie impotriva Oanei Lovin pentru o postare pe FacebookRecent, Oana Lovin si Codruta Creva au fost amendate in urma scandalului din fata Ministerului Sanatatii, unde au scandat cuvinte jignitoare la adresa angajatilor si au agresat un barbat care venise sa le rupa "recuzita".Videochatista Oana Lovin si-a inceput emisiunea la postul de televiziune detinut de Florin Pandele, primarul din Voluntari. Emisiunea intitulata "Ne-am/Neam trezit!" este difuzata la miezul noptii, de la 23.30 pana la 00.30.Potrivit Paginademedia.ro, emisiunea este prezentata drept "proiectul tv care va avea un rol important in procesul de vindecare si trezire a neamului romanesc mult prea greu incercat in ultimii 31 de ani", conform unui comunicat al postului."Trebuie sa recunosc ca nu m-am vazut facand televiziune vreodata, dar faptul ca va fi o altfel de emisiune, o emisiune in care se pune reflectorul pe cetateanul de rand, pe situatia de facto a Romaniei cu bune si cu rele, m-a facut sa accept aceasta colaborare fara sa stau prea mult pe ganduri", a spus Oana Lovin."Acest proiect tv va avea un rol important in procesul de vindecare si trezire a neamului romanesc mult prea greu incercat in ultimii 31 de ani", a completat aceasta.