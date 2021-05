Obiceiurile alimentare ciudate ale celor mai puternici lideri din lume. Fosta nevasta a lui Vladimir Putin il astepta mereu acasa cu un pahar de kefir VIDEO

Vladimir Putin - presedintele Rusiei

Angela Merkel - cancelarul Germaniei

Emmanuel Macron - presedintele Frantei

Joe Biden - presedintele Statelor Unite ale Americii

Klaus Iohannis - presedintele Romaniei

Vladimir Putin (68 de ani) este unul dintre cei mai populari lideri, fiind la al patrulea mandat. Vladimir Putin a obisnuit deja oamenii cu pozele cu el la bustul gol, astfel ca au aparut nenumarate glume pe seama muschilor sai. Mai mult, potrivit unui sondaj facut in Rusia, in 2021, Putin a fost ales cel mai atragator barbat din tara. Mai exact, 18% dintre barbatii si 17 % dintre femeile care au raspuns la chestionar l-au desemnat pe Vladimir Putin cel mai frumos barbat din Rusia.Presedintele Rusiei apare cel mai adesea la bustul gol cand merge la pescuit, la calarit sau la vanatoare.In plus, exista numeroase videoclipuri cu el la sala pe retelele de socializare, demonstrand astfel ca nu isi neglijeaza antrenamentele si conditia fizica.De-a lungul anilor, numeroase publicatii au incercat sa afle detalii despre stilul sau de viata.Vladimir Putin mananca la micul-dejun omleta, fulgi de ovaz, oua de prepelita si suc de fructe, potrivit mashed.com . Dupa ce mananca bea o ceasca de cafea, iar apoi inoata doua ore.Carnea lui preferata ar fi cea de oaie, cu toate ca mananca peste destul de des. In plus, evita dulciurile.Chiar Vladimir Putin a dezvaluit intr-un interviu ca de multe ori nu reuseste sa ia cina, din cauza programului incarcat. Acesta a spus si ca ii face placere sa incerce bucataria locala atunci cand calatoreste.Fosta lui sotie, Ludmila Putin, sustinea ca singurul mod in care il putea face sa o asculte era sa il astepte acasa cu un pahar de kefir pe masa.Referitor la alcool, in presa s-a speculat adesea ca Putin nu este un mare fan, cu toate ca acest lucru contravine prejudecatilor referitoare la rusi. Vladimir Putin ar consuma alcool doar la receptiile oficiale, dar exista si zvonuri cum ca bautura lui preferata ar fi berea germana si ca Angela Merkel i-ar trimite din cand in cand cateva sticle din bautura preferata.Cu toate ca evita dulciurile, o exceptie de la regula ar fi inghetata cu fistic, preferata lui.Au aparut multe articole referitoare la meniu si cand a luat cina cu George W. Bush, in 2008. Cei doi lideri au servit carne de caprioara cu ciuperci marinate, muschi de vitel cu cartofi copti, somon si crab, placinta cu fructe si inghetata cu fructe de padure.Regina Angliei (95 de ani) a socat adesea prin vitalitatea ei la varsta inaintata pe care o are. Informatiile referitoare la stilul ei de viata au venit cel mai adesea de la fostii angajati ai casei regale.Darren McGrady a lucrat in bucataria regala si a declarat ca regina mananca adesea aceleasi alimente zi de zi.Regina isi incepe ziua cu un ceai si un bol de cereale cu fructe. Ocazional serveste oua amestecate cu somon afumat, potrivit britishheritage.com Regina bea un cocktail cu gin inainte de masa de pranz, cand mananca peste sau pui la gratar cu dovlecei sau salata.Inainte de cina, la ceaiul de dupa-amiaza, mananca o prajitura sau biscuiti cu ciocolata. Tortul cu ciocolata este preferatul ei.Cina consta tot in carne si legume, iar cateodata doreste sa manance fazan. Nici de aceasta data nu lipseste desertul, dar cel mai adesea e vorba de capsuni sau piersici. Cina este adesea insotita de un pahar de sampanie.Angela Merkel (66 de ani) a fost catalogata de Forbes ca fiind cea mai puternica femeie din lume timp de noua ani consecutivi.Angela Merkel isi incepe fiecare zi luand micul dejun cu sotul ei, Joachim Sauer, potrivit businessinsider.com Se zvoneste ca Angela Merkel este o bucatareasa de exceptie si ca cel mai adesea gateste supa de cartofi, vita si prajitura cu prune. Cu toate acestea, mancarea ei preferata ar fi varza cu carnati de porc.Merkel a declarat anterior ca poate sa functioneze si fara prea multa odihna si ca se descurca perfect cu doar patru ore de somn pe noapte. Totusi, profita de weekend ca sa isi reincarce bateriile.Emmanuel Macron (43 de ani) ar consuma predominant produse franceze, dupa cum a dezvaluit bucatarul-sef al Palatului Elysee in 2017.Presedintele Frantei mananca predominant fructe, legume si produse lactate. Ii place cordon bleu si de la masa nu lipseste vinul. Crama sa ar fi alcatuita din 14.000 de sticle produse in toata Franta. Se spune ca cea mai veche sticla dateaza din 1906, potrivit mashed.com Una dintre cele mai mari extravagante despre care s-a scris in presa a fost ca Emmanuel Macron ar fi cheltuit 50.000 de dolari pe farfurii.Joe Biden (78 de ani) a fost ales presedintele SUA in 2020. Inca nu exista foarte multe informatii referitoare la schimbarea obiceiurilor lui alimentare de cand a fost ales in noua functie, dar sotia lui a oferit astfel de detalii intr-un interviu acordat in 2019.Jill Biden a dezvaluit atunci ca, pentru familia ei, nu exista cina fara lumanari. Mancarea lor favorita consta in paste si in placinta cu pui. Sotia liderului mai spune ca pregateste cina in fiecare seara, devenind o traditie, potrivit washingtonpost.com Joe si Jill Biden mananca adesea si sandvisuri cu unt de arahide si jeleu. Tot la placeri nevinovate se incadreaza si cartofii prajiti si martini.Cele mai comune alimente care se gasesc in frigiderul familiei Biden sunt merele, strugurii, Cola Zero, cerealele Special K si iaurt cu continut scazut de grasimi. In plus, desertul preferat al lui Joe Biden este inghetata.Klaus Iohannis are un stil de viata foarte activ, fiind adesea vazut la ski sau pe bicicleta. Cu toate acestea, nu s-au strecurat pana acum in presa informatii referitoare la preferintele lui alimentare.In 2014, intr-un interviu acordat ProTv, a fost intrebat care este mancarea lui preferata. Presedintele a raspuns ca ciorba de perisoare.