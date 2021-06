Cum ne-a apropiat pandemia: Unu din cinci romani a luat zilnic masa de mai multe ori cu familia in ultimul an STUDIU

Pizza, la concurenta cu sarmalele

Daca aproape o jumatate din respondenti (44%) isi exprima pur si simplu prin viu grai aprecierea pentru familie sau prieteni, putin peste o treime (35%) au declarat ca isi demonstreaza afectiunea oferind un cadou, in vreme ce unu din cinci romani (19%) gateste mancarea preferata a persoanei dragi.Majoritatea respondentilor (53%) spun ca iau masa alaturi de familie sau de cei dragi cel putin o data pe zi, respectiv seara. In acelasi timp, o cincime dintre respondenti (20%) au declarat ca in ultimul an au luat masa cu familia chiar de mai multe ori pe zi. Este posibil ca acesta sa fie un efect colateral al muncii la domiciliu, care a fortat adultii sa isi imparta majoritatea timpului cu copiii, parintii si, uneori, cu membri ai familiei extinse, arata o cercetare iVox realizata la comanda producatorului de legume congelate Bonduelle.Mancarea preparata acasa si-a pastrat aproape intact si rolul sau afectiv. Atunci cand iau masa cu familia, aproape 80% dintre cei care au raspuns intrebarilor sondajului prefera sa manance mancare gatita in casa. Circa 13% dintre respondenti au declarat ca in astfel de ocazii prefera sa iasa sa manance in oras. Pe de alta parte, proportia celor care pentru asemenea ocazii comanda mancare pentru a fi livrata la domiciliu este de doar 8%, astfel ca locul meselor pregatite si consumate in familie pare asigurat si in viitor.La intrebarea "cine gateste cel mai bine din familie?" raspunsurile, in mod previzibil, au indicat persoanele cele mai apropiate de respondenti: 45% dintre acestia au spus ca mama, iar 43% s-au referit la partenerul de viata - categorie care, atentie, include si barbatii!Insa ceea ce priveste preferintele culinare si sursele de informare, se inregistreaza cateva surprize: desi circa patru din zece respondenti au declarat ca reteta lor cea mai apreciata o au de la mama, cei care au gasit-o pe internet reprezinta o proportie apropiata - 30%. O combinatie de factori - disponibilitatea ingredientelor, accesul facil la informatii culinare pe internet, cunoasterea unei limbi straine si, probabil, calatoriile in afara granitelor - au transformat deja tabloul preferintelor gastronomice ale romanilor. De altfel, internetul este principala sursa de informare despre retete (46%), urmat de membrii familiei (27%), bloguri si retete video (13%).Aceeasi tendinta de internationalizare a gusturilor culinare se inregistreaza in cazul felurilor de mancare preferate: o majoritate clara a respondentilor gatesc cel mai des preparate traditional romanesti (74%), insa cei care prefera bucataria italiana reprezinta aproape 9% din total, in vreme ce nicio alta cultura gastronomica straina, europeana sau de pe alt continent, nu este reprezentata cu mai mult de 2%. Cel mai probabil, acest fenomen se explica prin apropierea culturala dintre Romania si Italia, turismul si contactele dintre romanii de aici si cei din diaspora care traiesc in Peninsula.Pranzul este masa la care peste jumatate dintre respondenti (54,51%) consuma cel mai des legume, iar 26,64% mananca mai multe legume la cina decat la alte mese.