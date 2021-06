Octavian Berceanu doreste o Garde de Mediu ca in occident: Arderea deseurilor trebuie sa devina infractiune

Octavian Berceanu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca la Garda de Mediu este nevoie d e mai mult personal si de alte dotari. "Ministerul lucreaza intens pe partea de legislatie, important este sa convingem si parlamentarii pentru ca ei sunt cei care voteaza legile pe care noi le propunem sau amendamentele la legi. Avem nevoie de mai mult personal la Garda de Mediu, asta este clar, avem nevoie de alte dotari, la un alt nivel pe masura solicitarilor si a presiunilor din afara. Dar vizavi de aceste presiuni, avem niste presiuni interne foarte mari date de consumul pe care noi il facem, de zi cu zi, si faptul ca nu avem statii de sortare performante si depozite conforme in care sa depozitam sau nici nu avem economie circulara, ceea ce e cel mai grav. In afara, 10-15% se duce pe depozit, restul apare in economia circulara, la noi e fix invers, aproape nimic pe economie circulara si se recicleaza undeva la 10, 11, 12 procente. Restul totul pe depozit. Daca nu facem munca asta de sortare la nivelul fiecarui individ, nu ajungem prea departe", a transmis Octavian Berceanu.El considera ca Romania trebuie sa aiba o Garda de Mediu cum exista in tarile occidentale."Trebuie sa avem o Garda de Mediu cum se intampla in tarile occidentale, in Italia, unde iti e frica mai mult de Garda de Mediu decat de Politie in sine si acolo trebuie sa ajungem. Acum e in reconstructie Garda de Mediu, in reorganizare. Din pacate, lucrurile nu se intampla cu viteza cu care imi doresc, dar eu sunt optimist vizavi de faptul ca cel putin sunt pe masa aceste subiecte si se lucreaza la ele astazi", a explicat Berceanu.El crede ca in urmatoarea sesiune parlamentara vor fi realizate si modificarile legate de functionarea Garzii de Mediu."Cred ca in urmatoarea sesiune parlamentara se intampla si modificarea Garzii de Mediu, restructurarea institutiei si modificari legislative care sa ne permita o miscare mai buna in teren si legi mai drastice. Sunt poate lucruri care astazi sunt sanctionate ca si contraventii, depozitarile ilegale pe camp, in restul Europei ele sunt infractiuni si e o diferenta destul de mare din punctul de vedere al infractionalitatii de mediu", a explicat seful Garzii Nationale de Mediu.El a mai afirmat ca arderea deseurilor trebuie sa constituie infractiune."Arderea unui camion de deseuri sau arderea pe camp trebuie sa devina infractiune din punctul nostru de vedere altfel mergem sa amendam la nesfarsit, stim ca foarte multe din aceste persoane poate nu au nici acte de identitate, daca le dam amenda niciodata nu va fi platita si ramanem cu niste amenzi date fara ecou. Mai mult, amendam primariile, nu e nicio placere sa amendezi primariile pentru ca plateste contribuabilul, pentru Primaria Sectorului 6 amendata eu platesc si cei care locuim acolo, la fel se intampla si la Constanta. Intre timp foarte multi primari din Romania nu fac nimic pentru colectarea selectiva, nu fac nimic pentru a denunta depozitarile ilegale, ba din contra, ii gasim generand aceste gropi ilegale de deseuri. Pana nu punem presiune si pe primari nu vom rezolva foarte multe din probleme. Amenda pentru un primar e undeva la 500 de lei", a mai declarat Octavian Berceanu.