"Ofera-i un zambet! Poate fi singurul." - Campanie de informare privind violenta domestica

In cadrul campaniei de pune accent pe instruirea populatiei pentru o mai buna reactie in cazul fenomenului de violenta domestica si prevenirea actelor de violenta in familie prin constientizarea consecintelor deosebit de grave pe care violenta domestica le are asupra femeilor si a copiilor.La eveniment vor participa peste 130 de femei, victime ale violentei domestice, care au reusit sa iasa din acest stadiu, fiind adevarate invingatoare. Acestea vor beneficia de servicii de infrumusetare oferite cu spijinul Asociatiei Soapta Florilor, care se alatura demersului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 in calitate de partener, prin intermediul sponsorilor: Attitude Hair Salon, Addict Salon, Maria's Hair Salon, Salon Minis si Glow Up Salon.Programul campaniei va cuprinde si doua sesiuni participative organizate sub forma de mese rotunde in cadrul carora vor fi abordate teme privind problematica violentei domestice la nivelul institutiilor abilitate, precum si teme privind masurile de prevenire si combatere a violentei domestice din perspectiva fiecarui factor decizional. Un alt subiect abordat se refera la furnizarea de servicii integrate victimelor prin implicarea ONG-urilor cu experienta relevanta in domeniul violentei domestice.PrakLake s-a alaturat campaniei "Ofera-i un zambet! Poate fi singurul." prin gazguirea unei expozitii de fotografie realizata de fotograful Mircea Netea, in perioada 1-8 martie. In cadrul expozitiei sunt afisate fotografii care surprind perfect ipostazele tulburatoare ale femeilor care au fost sau inca sunt, victime ale violentei domestice. Totodata, ParkLake ofera 60 de vouchere care vor fi inmanate mamelor cu situatie materiala dificila, aflate in evidenta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3, alaturi de un set de produse cosmetice puse la dispozitie de Asociatia Sopata Florilor, cu ajutorul sponsorilor Elmiplant si Loncolor.Finalul campaniei "Ofera-i un zambet! Poate fi singurul." va fi marcat in seara zilei de 8 martie printr-o licitatie online a expozitiei de fotografie organizata de Asociatia Your Educated Society care ne este partener in aceasta campanie. Fondurile stranse urmeaza sa fie directionate catre Adapostul Sfanta Maria din Sectorul 3, unde victimele violentei domestice pot primi sprijinul de care au nevoie pentru a depasi situatia de criza si pentru a-si continua viata in conditii optime.