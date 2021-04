Cine este misteriosul ofiter rotofei cu mustata aplicata peste masca de protectie care apare in spatele presedintelui Klaus Iohannis

"Persoana din spate (prima poza) si stanga (ultima poza) are mustata peste masca? " sau "Explica-ne si noua cine e ala cu mustata din spate?", au fost cateva din reactiile oamenilor care au comentat la postarea premierului. Personajul misterios care a starnit curiozitatea internautilor din cauza tinutei atipice este Emil Boboescu, muzeograf in cadrul Muzeului Militar National "Regele Ferdinand I" din Bucuresti Acesta purta o uniforma de ofiter din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, iar mustata cusuta de masca este un accesoriu folosit adesea de catre membrii asociatiei "Traditii Ostasesti", din care face parte si Emil Boboescu, la evenimentele de reconstituire a momentelor istorice."Dumnealui face parte dintr-o asociatie de reconstituire istorica, iar tinuta pe care o purta este o uniforma din al Doilea Razboi Mondial de locotenent de pionieri, de geniu cum este acum. Toate accesorile pe care le are le-a mai folosit in astfel de reprezentatii organizate de Asociatia Traditii Ostasesti. Mustata pe care o are atasata de masca sa stiti ca o are si in viata reala, deci nu este nimic deplasat cel putin din punctul nostru de vedere. Este o mustata specifica perioadei. In vremurile acelea, ofiterii purtau genul acesta de mustata", a declarat locotenent-colonelul Radu Riti, loctiitorul directorului Muzeului Militar National.Emil Boboescu este absolvent al Universitatii Nationale de Aparare Carol I, a studiat la Ecole Doctorale Francophone en Sciences Sociales, este redactor la revista Resboiu si muzeograf la Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I" din Bucuresti.Acesta a fost prezent la evenimentul organizat in data de 27 aprilie la Cercul Militar National, cu ocazia Zilei Veteranilor de Razboi, unde Muzeul Militar a expus o colectie de obiecte specifice perioadei din al Doilea Razboi Mondial.