Olivia Steer a primit un avertisment de la Facebook. Stire falsa despre un cadru medical mort dupa vaccinarea anti-COVID

Miercuri, 5 ianuarie, Steer a distribuit stirea potrivit careia o asistenta medicala din Portugalia, in varsta de 41 de ani, a murit la 48 de ore dupa ce s-a vaccinat impotriva noului coronavirus."Stirea ca o femeie de 41 de ani, mama de doi copii, cadru medical, fara antecedente medicale, din Portugalia, a murit la 48 de ore dupa vaccinul anti-covid nu trebuie sa rasufle, nu trebuie sa circule, sa nu sperie lumea si sa nu se mai imunizeze, cred vaccinistii. Nu vrei sa afli informatia? Treaba ta! Eu si altii ca mine vrem sa stim, iar tu si altii ca tine nu ne puteti impiedica. Mai mult, noi vom crede ca a murit fix, dar fix din cauza vaccinului!", a scris Olivia Steer pe contul sau personal.Steer, care are peste 72.000 de urmaritori pe Facebook, iar ale carei postari ajung la sute de aprecieri, nu a facut insa nicio actualizare la stire, atunci cand autoritatile portugheze au anuntat ca rezultate din autopsia medico-legala efectuata nu arata nicio relatie intre deces si vaccin."Aceleasi informatii au fost verificate intr-o alta postare de catre institutii de verificare a informatiilor. S-ar putea sa existe mici diferente. Institutiile independente de verificare a informatiilor considera ca aceste informatii nu au context si pot induce in eroare utilizatorii. Afla mai multe despre cum colaboreaza Facebook cu institutii independente de verificare a informatiilor pentru a opri raspandirea informatiilor false", a etichetat Facebook postarea distribuita de Olivia Steer.