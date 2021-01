Organizatia Mondiala a Sanatatii: Al doilea an al pandemiei de Covid-19 ar putea fi mai dificil decat primul

"Intram in al doilea an, ar putea fi chiar mai dificil avand in vedere dinamica transmiterii si unele probleme pe care le vedem", a declarat Mike Ryan, directorul pentru urgente al OMS, in timpul unui eveniment care a avut loc online.Bilantul deceselor la nivel mondial se apropie de 2 milioane de la inceputul pandemiei, fiind infectate 91,5 milioane de persoane."Cu certitudine, in emisfera nordica, mai ales in Europa si America de Nord, am vazut o furtuna perfecta a sezonului - frig, oameni care stau in interior, un amestec social mai mare si o combinatie de factori care au dus la o transmitere mai mare in multe, multe tari", a spus Ryan.Directorul tehnic al OMS pentru Covid-19, Maria Van Kerkhove, a spus: "Dupa sarbatori, in unele tari situatia se va agrava inainte de a se imbunatati".Pe fondul temerilor de noua varianta, mai contagioasa, a coronavirusului, depistata prima oara in Marea Britanie, dar care intre timp s-a extins in lume, guverne din Europa au anuntat, miercuri, masuri mai stricte de combatere a imbolnavirilor.Acestea includ munca de acasa si inchiderea unor magazine in Elvetia, prelungirea starii de urgenta in Italia si masuri in Germania pentru reducerea contactelor intre oameni.Restrictii mai dure au anuntat si Portugalia si Danemarca.