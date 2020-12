Sanatatea mintala a oamenilor, in pericol din cauza pandemiei. OMS avertizeaza ca iarna va aduce noi provocari severe

Biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) se asteapta la o crestere a numarului de oameni care se confrunta cu "provocari severe de sanatate mintala" in urmatoarele cateva luni, in timp ce restrictiile impuse de pandemie sunt tot mai dure in mai multe state, noteaza Digi24.ro Intr-un sondaj efectuat in 25 de tari dezvoltate in timpul primului val de pandemie din primavara si publicat de Comisia Europeana, 28% dintre respondenti au declarat ca se simt singuri si 27% au spus ca au simtit depresie sau anxietate.In prezent, mai multe state europene, printre care Germania, Italia si Spania, au introdus noi restrictii pentru a limita raspandirea cu noul coronavirus, in contextul cresterii numarului de cazuri depistate.Un procent de 42% dintre romani au suferit tulburari psiho-emotionale in perioada pandemiei, potrivit unui studiu al specialistilor de la Institutul de Psihiatrie Socola, Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi, Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie si Universitatea Transilvania, acesta fiinddespre despre impactul pandemiei de COVID-19 asupra sanatatii fizice si mintale a populatiei, care arata ca romanii sunt mai tristi, mai furiosi, mult mai anxiosi si au un sentiment sporit de singuratate, toate fiind efecte directe ale pandemiei.