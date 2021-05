Avertisment OMS: Pandemia de COVID-19 nu se va incheia decat dupa vaccinarea a cel putin 70% din populatia mondiala

Expertul se declara ingrijorat de contagiozitatea mult mai puternica observata in cazul noilor variante ale virusului SARS-CoV-2, inclusiv pentru varianta indiana, informeaza AFP."Pandemia se va termina atunci cand vom atinge o acoperire vaccinala minimala de 70%", a declarat Hans Kluge intr-un interviu acordat pentru AFP de la Copenhaga. El a deplans "o desfasurare a vaccinarii (...) inca prea lenta", inclusiv in Europa, unde contagiozitatea noilor variante virale reprezinta o sursa de ingrijorare."Stim, de exemplu, ca varianta B.1617 (detectata prima data in India) este mai contagioasa decat varianta B.117 (identificata mai intai in Marea Britanie), care era deja mai contagioasa la randul ei decat tulpina precedenta", a mai spus directorul pentru Europa al OMS, subliniind ca vaccinurile functioneaza totusi, in prezent, impotriva mutatiilor detectate ale noului coronavirus.Directorul regional al OMS, aflat in aceasta functie din februarie 2020, considera ca este importanta accelerarea ritmului vaccinarii, pentru a pune capat acestei pandemii care dureaza "mai mult timp decat ne asteptam"."In timpul unei pandemii, rapiditatea este esentiala", a adaugat Hans Kluge, iar viteza de reactie a lipsit la inceputul pandemiei."Chiar si atunci cand OMS a declarat pandemia, numeroase tari erau in continuare in expectativa, am pierdut un timp pretios", a explicat acelasi medic belgian.Chiar si astazi, "timpul joaca impotriva noastra (...) Trebuie sa acceleram (campania de vaccinare, n.r.), trebuie sa crestem numarul de vaccinuri", a mai spus el.In cele 53 de teritorii aflate in regiunea Europa, potrivit criteriilor OMS, 26% din populatie a primit o prima doza a unui vaccin anti-COVID-19.In Uniunea Europeana, 36,6% din populatie a primit cel putin o doza a unui vaccin, potrivit unei numaratori realizate de AFP, iar 16,9% dintre rezidentii din UE au fost vaccinati cu schema completa.