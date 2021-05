OMS transmite ca pandemia de coronavirus este departe de a se termina. "Realitatea este ca mai avem mult de lucru pentru a-i pune capat"

"Realitatea este ca mai avem mult de lucru pentru a pune capat pandemiei", a spus el. "Suntem foarte incurajati de faptul ca decesele si cazurile de COVID-19 continua sa scada la nivel global, dar ar fi o eroare monumentala ca orice tara sa creada ca pericolul a trecut", a apreciat directorul OMS.El a subliniat importanta masurilor de precautie adoptate de la inceputul pandemiei: distantarea fizica, spalarea mainilor, purtarea mastilor faciale si asigurarea unei distribuiri corecte a vaccinurilor.OMS a criticat faptul ca tarile bogate au cumparat cantitati mari de vaccinuri greu de obtinut, tari in care erau deja vaccinati oameni tineri si sanatosi, in timp ce tarile mai sarace nu au suficiente seruri chiar si pentru angajatii din domeniul sanatatii si pentru cei expusi in mod special riscului.