OMV Petrom, condamnata definitiv pentru moartea unui copil de 9 ani. Cati bani trebuie sa achite familiei baiatului

Instanta a decis ca OMV Petrom sa plateasca o amenda penala de 750.000 de lei.Familia lui Marian Furcelea a cerut in instanta daune in valoare de noua milioane de euro, noteaza Adevarul.ro Judecatorii de la Curtea de Apel Ploiesti au decis printr-o sentinta definitiva ca OMV sa plateasca 105.000 de euro daune morale, cate 15.000 de euro pentru fiecare dintre fratii copilului mort si cate 30.000 de euro pentru fiecare dintre parinti. Astfel valoarea daunelor morale a fost injumatatita fata de cea admisa in prima instanta cand compania petroliera a fost condamnata sa plateasca 250.000 de euro.Marian Furcelea a fost gasit mort, in luna februarie a anului 2014, langa o sonda apartinand companiei OMV. Medicii legisti au decis, dupa efectuarea necropsiei, ca moartea copilului a fost violenta si a fost cauzata de insuficienta respiratorie acuta survenita in cursul unei intoxicatii acute, accidentale, cu gaze de sonda, rezultate in atmosfera prin derivatia din coloana de exploatare a sondei Aricestii Rahtivani.