Un ONG de mediu a reușit în instanță să oprească tăierea pădurii seculare Codrii Iașilor. Romsilva ignoră decizia judecătorilor VIDEO

"Suprafata vizata de decizia judecatoreasca este un record in Romania, taierile fiind interzise acum pe 19.232 de hectare administrate de Romsilva prin Ocolul Silvic Dobrovat si Ocolul Silvic Lunca Cetatuii. Cu toate acestea, Romsilva ignora decizia instantei si continua lucrarile silvice din amenajamenele silvice suspendate.Filmarile Agent Green realizate in perioada 3-13 iulie 2021 in ocoloalele silvice vizate demonstreaza ca lucrarile silvice continua, desi decizia instantei nu lasa loc de interpetare. Investigatorii Agent Green au incercat sa stea de vorba atat cu reprezentantii firmelor de exploatare, cat si cu reprezentantii Romsilva si ai Garzii Forestiere", au transmis reprezentantii Agent Green. "Din momentul deciziei instantei nu mai este voie sa se taie, se se traga lemn, sa se fasoneze si sa se transporte lemnul. Nu mai este voie nici macar sa se marcheze noi arbori pentru taiere. Tot ce s-a taiat aici a fost ilegal si continua. Este deja de competenta corpului de control a premierului si a politiei sa stopeze aceste activitati ilicite", a spus Catalina Radulescu, avocatul Agent Green.ONG-ul transmite ca au fost exploatate chiar si ultimele parcele dintr-o padure seculara."Doar 1% din suprafata ariilor protejate unde instanta a dispus suspendarea taierilor era strict protejata, restul de 99% fiind scoase la taieri de Romsilva cu aprobarea Ministerului Mediului. In ultima perioada s-au exploatat chiar si in ultimele parcele cu paduri seculare cu varsta medie de 120-160 de ani. Ministerul Mediului a aprobat exploatarea a peste 750.000 metri cubi de lemn pentru actualul deceniu fara studii de evaluare adecvata si strategica. In lipsa acestor evaluari obligatorii, instanta a decis in favoarea Agent Green iar Comisia Europeana a demarat un infringement impotriva Romaniei, procedurile urmand sa conduca la sanctiuni aspre care vor fi stabilite de Curtea Europeana de Justitie in cursul acestui an", potrivit sursei citate.Zona a fost declarata sit de importanta comunitara prin Ordinul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania pentru habitate si pasari. Este o arie naturala (paduri de foioase, paduri in tranzitie, pasuni, pajisti, terenuri arabile, paraie tributare vaii Barladului) incadrata in bio-regiunea continentala a Podisului Central Moldovenesc ce adaposteste si conserva o gama diversa de flora spontana si fauna salbatica.