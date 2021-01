Prefectul Capitalei, despre relaxarea masurilor: "Patronii din HORECA ne-ar fi dat in judecata"

Care ar fi consecintele neaplicarii masurilor

"Chiar am discutat cu domnul ministru anterior zilei de vineri, cand am fost nevoiti sa convocam sedinta comitetului municipal, am impartasit ingrijorarea domniei sale , dar i-am explicat in mod foarte clar si franc si categoric ca noi ca structura administrativa, suntem obligati sa punem in executare prevederile legale ale Hotararii de Guvern, pe care, ce sa vedeti, cu zece zile inainte a emis-o Guvernul, cu zece zile inainte de sedinta noastra de Consiliu", a explicat prefectul Capitalei la RFI.Oficialul a mai adaugat ca operatorii din HORECA ar fi putut da in judecata autoritatile in cazul in care masurile nu ar fi fost relaxate."Noi nu am avut optiunea de a nu pune in aplicare prevederile aflate in vigoare in Anexa 3 din HG, pentru ca in caz contrar, riscam ca operatorii din HORECA, stiu eu, operatorii licentiati din domeniul jocurilor de noroc, chiar si organizatorii de spectacole, teatre puteau sa ne actioneze in instanta, sa ceara daune foarte mari si sa castige procesele in mod firesc", a mai spus Traian Berbeceanu.Decizia de a realxa masurile a fost luata in urma unei sedinte care a avut loc la Prefectura Capitalei. La sedinta a participat si doctorul Raed Arafat , seful Departamentului pentru situatii de Urgenta, care a punctat in ce conditii poate fi inversata masura autoritatilor