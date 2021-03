Opt judete sunt in scenariul rosu al imbolnavirilor cu COVID-19. Judetele Timis si Ilfov au o incidenta de peste 5 cazuri la mia de locuitori

In ceea ce priveste incidenta cazurilor la mia de locuitori , exista opt judete care se afla in scenariul rosu si care depasesc trei cazuri la mia de locuitori.In judetul Timis, incidenta inregistrata la 14 zile este de 5,84, urmat de judetul Ilfov, care depaseste 5 cazuri de imbolnavire la mia de locuitori. Mai exact, in Ilfov sunt 5,35 de cazuri la mia de locuitori. In Municipiul Bucuresti incidenta este de 4,49 de cazuri de imbolnaviri la mia de locuitori.In judetul Salaj, intrat in zona rosie, incidenta este de 3,01 cazuri la mia de locuitori, in Hunedoara este de 3,48 cazuri la mia de locuitori, iar in Constanta este de 3,19 cazuri la mia de locuitori. In privinta judetului Cluj, incidenta ajunge la 3,93 de cazuri la mia de locuitori, iar in Brasov ajunge la 4,29 cazuri la mia de locuitori.