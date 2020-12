VIDEO Ora exacta la care tricolorul romanesc va fi proiectat pe Cascada Niagara. Evenimentul poate fi urmarit in direct

Tricolorul va fi proiectat pe apele cascadei marti, 1 decembrie, in intervalul orar 21.45-22.00, ora Canadai. In Romania, evenimentul va putea fi urmarit incepand cu ora 4.45, pe 2 decembrie. Momentul poate fi vizionat online aici Emisiunea TV Noi Romanii este realizata de Raul Dudnic si difuzata in Canada pe canalul OMNI.este un ansamblu format din trei caderi de apa situate la granita dintre Canada si SUA. Pe teritoriul american, in statul New York, se afla American Falls si Bridal Veil Falls, iar in Canada, in Ontario, se afla Horseshoe Falls, cea mai mare si mai spectaculoasa dintre cele trei.Anul trecut, o romanca stabilita in Marea Britanie si aflata in vacanta in Canada, a primit acordul ca de Ziua Romaniei faimoasa cascada sa arboreze culorile tricolorului. In februarie 2017, in timpul masivelor proteste din Romania impotriva OUG 13, Niagara canadiana a fost iluminata in rosu galben si albastru in semn de solidaritate cu sutele de mii de romani iesiti in strada, aminteste sursa citata.