Orasul din Romania unde transportul va fi gratuit o zi pe saptamana

Astfel, potrivit infocluj.eu , in fiecare zi de vineri, clujenii vor putea circula cu mijloacele de transport in comun fara sa mai aiba nevoie de bilet."In cadrul acestui proiect de vinerea verde, cum se numeste, incepand din aprilie, Primaria Cluj-Napoca va implementa o zi gratuita pe transportul in comun in fiecare zi de vineri . De ce spun in luna aprilie pentru ca avem nevoie sa pregatim hotararea de Consiliu Local sa punem in transparenta decizionala, sa o adoptam in CL, sa ne intelegem cu CTP sa vedem eventualele costuri financiare pentru acest lucru. Am discutat in principiu aceasta tema cu conducerea CTP-ului in calitate de presedinte al Asociatiei Metropolitane. Am cazut de acord ca se poate face. Acum doar urmeaza sa stabilim pasii procedurali pe care i-am descris. Asta inseamna ca este posibil ca, din luna aprilie, sa putem avea implementat acest proiect prin care, vinerea poti circula gratuit cu transportul in comun. Poti lasa masina acasa. Poti sa te gandesti ca ai un stimulent sa nu folosesti mijloacele care polueaza in oras, sa mergi cu transportul in comun in municipiul Cluj-Napoca", a declarat Emil Boc la Ziua Live.Citeste si: VIDEO Premierul Florin Citu a venit pe jos la Guvern in "Vinerea Verde". "Nu mi-a fost frig" Este vorba despre transportul gratuit pe toate mijloacele din municipiul Cluj-Napoca."Daca vor veni si domnii primari din Zona Metropolitana cu un banut, evident, ca vom da si in Zona Metropolitana. Aici este o chestiune care trebuie sa fie si financiar sustenabila. Pana la urma cineva trebuie sa plateasca chestiunile acestea. Noi vom plati pentru ce inseamna municipiul Cluj-Napoca. Se va calcula, se va face procentual cat inseamna plusul acesta pentru o saptamana, pentru o luna si vom aloca o suma de bani din bugetul CL, din bugetul Clujului. Eu spun o suma minima, vom vedea dupa aceea care este impactul la aceasta masura. Important este sa incurajam, sa pornim la drum cu acest proiect. Vom vedea dupa aceea care vor fi costurile dupa ce vom face avaluarea finala", a mai afirmat primarul Emil Boc.