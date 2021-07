Orasul din Valcea care ar putea fi transformat intr-o noua statiune turistica. Ce alte localitati sunt pe lista Ministerului Turismului

In acest moment, Romania are 52 de statiuni turistice de interes national si alte 95 de interes local."Pe termen mediu si lung, proiectul de act normativ va crea un impact pozitiv in sensul ca localitatile atestate vor putea fi promovate ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, si vor avea sanse mai mari in atragerea de finantari nerambursabile, in conditiile in care unele programe de finantare impun existenta atestarii ca statiune turistica. Avȃnd in vedere efectul multiplicator al turismului in sectoarele economice conexe, precum transporturile, constructiile, agricultura, artizanatul si comertul cu amanuntul, realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului in localitatile atestate ca statiuni turistice vor genera un impact benefic pentru dezvoltarea economica si cresterea calitatii vietii pentru rezidentii acestor zone", se arata in nota de fundamentare.Impactul pozitiv este determinat de cresterea circulatiei turistice si totodata a cifrei de afaceri a investitorilor din turism. Investitorii din domeniul turismului pot accesa finantari structurale europene pentru construirea de structuri de primire turistice. Prin realizarea acestor proiecte, localitatile se vor dezvolta din punct de vedere turistic, ceea ce va determina o crestere a numarului turistilor de pe piata interna si externa, se arata in proiect."Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a publicat pe site-ul institutional, la sectiunea Transparenta Decizionala, proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea atestarii unor localitati ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, si pentru modificarea anexei nr.5 la Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice. Prin intermediul proiectului de act normativ, se propune promovarea orasului Horezu (judetul Valcea), de la statiune turistica de interes local, asa cum este atestat in prezent, la statiune turistica de interes national", informeaza ministerul.Initiativa vizeaza si alte doua orase, respectiv Brezoi (judetul Valcea) si Uricani (judetul Hunedoara), care ar putea beneficia de statutul de statiuni turistice de interes local"Mentionam ca propunerile au fost validate ca urmare a unor vizite in teren, efectuate de specialistii din cadrul MEAT, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, fiind indeplinite criteriile minime obligatorii pentru atestarea celor trei orase ca statiuni turistice, dupa caz, de interes national si interes local", arata ministerul.