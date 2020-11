UPDATE Orasul Sibiu si alte trei localitati intra in carantina. Mall-urile se inchid in weekend

Orasul Sibiu, comuna Selimbar si orasele Talmaciu si Cisnadie intra de luni, 16 noiembrie, in carantina pentru doua saptamani, dar mall-urile se inchid de sambata, 14 noiembrie, cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor."Aici, avand in vedere incidenta si faptul ca avem un numar mare de cazuri, in urma discutiilor care au avut loc, inclusiv cu Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, s-a ajuns la urmatoarele concluzii si masuri suplimentare. In primul rand, instituirea masurii de carantinare a municipiului Sibiu, la un loc cu localitatea Selimbar si cartierul Arhitectilor, masura de carantinare a localitatii Talmaciu si Cisnadie, incepand cu ziua de luni. O exceptie va fi acest weekend si in fiecare weeekend, pe durata masurii de carantinare, cu exceptia magazinelor si a mall-urilor, pe toata durata weekendului, sambata si duminica, cu exceptia magazinelor, a pietelor agroalimentare, a farmaciilor si a magazinelor care vand alimente esentiale. Masura de carantinare incepe de luni, timp de doua saptamani. Suplimentar, vom avea masuri pe durata weekendului si astea sunt, in mod deosebit, inchiderea mall-urilor si a magazinelor, cu exceptia produselor esentiale, iar aceasta masura va incepe din aceasta zi. Restul masurilor vor incepe de luni", a declarat Raed Arafat.Terasele se inchid in Sibiu, magazinele se inchid la ora 20, slujbele religioase se vor desfasura doar in exterior, iar cetatenii vor iesi din case pe baza declaratiei pe proprie raspundere."Pe durata starii de carantina, magazinele se vor inchide la orele 20, in loc de 21, terasele se vor inchide pe toata durata carantinei. Magazinele pot avea maximum o persoana la opt metri patrati, respectand toate regulile de sanatate emise. Intre orele 10 si 13, procurarea de alimente si materiale necesare va fi rezervata persoanelor de peste 65 de ani. Pentru iesirea de la domiciliu sau din localitatile carantinate, pe durata perioadei de carantina, exista exceptii care vor fi anuntate, precum asistenta medicala sau activitatea profesionala. Asta se va face pe baza declaratiei pe proprie raspundere. In privinta activitatii religioase, s-a discutat cu reprezentantii cultelor, acestea se vor desfasura in spatii deschise pe durata perioadei de carantina. La sfarsitul perioadei de carantina, dupa cele 14 zile care incep de luni, urmeaza sa se face o noua evaluare asupra situatiei si sa venim cu noi comunicate. Rugamintea noastra este colaborarea si intelegerea necesitatii acestor masuri. Sunt extrem de necesare pentru a scadea incidenta si a reduce impactul major care exista pe sectorul sanitar in acest moment. Referitor la partea de asistenta medicala, colegii de la Spitalul Militar suplimenteaza, astazi, cu inca cinci paturi, locurile din spital . Astazi, pana se suplimenteaza locurile, trei pacienti de ATI vor fi transferati", a mai spus Arafat."Masura de carantinare incepe de luni, timp de doua saptamani. Suplimentar, vom avea masuri pe durata weekendului. Se inchid mall-urile pe timpul weekendului, cu exceptia magazinelor de produse de necesitate si a farmaciilor", a declarat secretarul de stat Raed Arafat."Pe perioada carantinei, magazinele se vor inchide la ora 20.00, in loc de 21.00. Terasele se vor inchide, magazinele pot sa aiba in ele maxim o persoana la opt metri patrati. Intre orele 10 si 13, procurarea de alimente si materiale necesare va fi rezervata persoanelor peste 65 de ani. Pentru iesirea din localitatile carantinate exista exceptii care vor fi anuntate", a mai spus Arafat.Numarul cazurilor zilnice pare sa fie in trend descendent, insa rata de infectare in mai multe judete si Bucuresti arata ca suntem inca in mare pericol. Cluj si Sibiu au coeficienti de infectare de peste 7 la mia de locuitori , iar Capitala a trecut, din nou, de pragul de 5 la mie, dupa ce, miercuri, scazuse la 4,99.