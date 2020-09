Orban spune ca va inlocui constructorul Straco daca nu termina pana la 1 iulie lotul Chetani-Campia Turzii din autostrada Transilvania

Orban a atras atentia companiei Straco, constructorul tronsonului lotului 4, dintre Chetani si Campia Turzii, aflat in intarziere, ca daca nu va respecta noile prevederi contractuale, se vor lua masuri."Astept din partea Straco, si asta nu e o gluma, mobilizare pentru finalizare (pe lotul 4, dintre Chetani si Campia Turzii n.r.). Daca pana la 1 iulie nu este gata tronsonul, cautam alt constructor, sa fie clar, nu mai accept. Si asa a existat o anumita intelegere din partea companiei si a Ministerului Transporturilor, lucrurile trebuie sa fie derulate in conformitate cu noile prevederi contractuale, astfel incat sa putem finaliza cat mai repede, pentru ca este legatura la Campia Turzii cu tronsonul de autostrada", a spus premierul Orban la inaugurarea lotului Iernut-Chetani, parte din Autostrada Transilvania.Pe tronsonul Chetani-Campia Turzii din autostrada A3, constructorul Straco lucreaza la nodul rutier Chetani. Subcontractorul Marcotim, care se ocupa de sectorul de autostrada de 15,7 kilometri, a scazut ritmul de lucru, iar specialistii in infrastructura spera ca acest segment de autostrada sa fie gata pana la finalul anului 2021.Orban a adugat ca in cursul acestui an ar putea fi deschise circulatiei loturile 1 si 2 din autostrada Sebes-Turda."De asemenea, in cursul acestui an avem ca obiectiv sa finalizam cele doua tronsoane restante de pe Sebes-Turda, care practic fac legatura dintre coridorul IV paneuropean si Autostrada Transilvania", a mai spus Ludovic Orban.