VIDEO Orban a sanctionat declaratia lui Nelu Tataru, dupa ce ministrul Sanatatii a spus, referitor la incendiul de la Neamt, ca "toti suntem vinovati"

"Urmarim conformitatea cu reglementarile privind functionarea sectiilor ATI. In urma acestor controale se va realiza un plan de conformare care va fi adus la cunostinta directorilor spitalelor. Am discutat situatia paturilor, a personalului si in urma acestei analize va fi crescuta capacitatea de tratare inclusiv prin includerea unor noi spitale in categoria spitalelor COVID. Am abordat subiectul respectarii rigolilor de internare. Adica, sa nu fie necesara internarea la ATI decat a celor cazuri care necesita acest lucru.Sunt solutii pe care le-am gandit pe fiecare regiune. Prioritatea noastra este de a trata pacientii si de a gasi solutii pentru tot ce apare. Suntem dispusi sa finantam toate lucrarile necesare la toate spitalele, suntem dispusi sa asiguram si contracte de mentenanta si service ca sa nu mai existe probleme de acest gen", a declarat Ludovic Orban, despre masurile care se vor lua dupa incendiul de la Spitalul Judetean Neamt."Exista siguranta la ATI, nu trebuie sa judecam dupa ce s-a intamplat la Piatra Neamt", a precizat premierul.Ludovic Orban sustine ca Nelu Tataru a facut declaratie "intr-un moment dificil" si ca mereu se pot gasi vinovati.Reamintim ca Nelu Tataru, intrebat daca se simte vinovat pentru ce s-a intamplat la Neamt, a afirmat ca "pentru situatia de peste 30 de ani si pentru autoritatile locale si neimplicare cred ca suntem vinovati toti din aceasta tara".Citeste si: Autoritatile incep controalele la toate sectiile ATI din tara pentru verificarea instalatiilor si aparaturii medicale, in urma tragediei de la Piatra Neamt In cursul noptii de duminica, politistii si procurorii au facut perchezitii la Spitalul Judetean Piatra Neamt, pana la ora 2:00 noaptea, ridicand mai multe documente necesare pentru stabilirea cauzelor incendiului de la sectia ATI.Incendiul s-a produs sambata seara, iar zece persoane au murit si patru cadre medicale au fost ranite.Un medic care era de garda si care a suferit arsuri a fost transportat, duminica, in Belgia.Premierul Ludovic Orban a decis, la intalnirea de lucru de duminica la Palatul Victoria cu Nelu Tataru, Raed Arafat , seful IGSU Dan Paul Iamandi si directorul Inspectiei Sanitare de Stat Mioara Comana, ca echipe mixte ale DSP si IGSU sa inceapa de luni controale "in toate sectiile de terapie intensiva de la nivel national pentru verificarea instalatiilor si a conditiilor de punere in functiune a aparaturii medicale".Citeste si: VIDEO Filmul incendiului de la Spitalul Judetean Neamt, explicat de seful sectiei ATI: "Focul s-a propagat cu o viteza incredibila"