Orban: Evaluam o eventuala decizie privind restrictionarea liberei circulatii pe timp de noapte

Prim-ministrul a fost intrebat daca ia in considerare o astfel de masura in conditiile in care tot mai multe localitati au trecut de pragul de trei cazuri COVID-19 la 1.000 de locuitori "Avem in evaluare o astfel de decizie, vrem sa vedem in schimb efectul masurilor pe care le-am stabilit prin lege si prin Hotararea de Guvern de prelungire a starii de alerta in cazul depasirii indicelui de 3 la 1.000. Se face evaluare pentru ca deja sunt localitati importante, printre care si Bucuresti , unde urmarim rezultatele aplicarii masurilor in vigoare", a raspuns Orban.Intrebat daca in campania pentru alegerile parlamentare vor fi impuse masuri suplimentare in contextul cresterii accentuate a numarului de infectari, el a spus ca vor fi "aceleasi masuri ca in campania pentru locale".