Orban: Evaluarea starii de sanatate a celor care nu au simptome Covid-19 sa se faca fara ca acestia sa se deplaseze pana la spital

Ludovic Orban a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca pentru a permite persoanelor asimptomatice sa se trateze la domiciliu este necesara modificarea Legii 136 sau acest lucru se poate face si printr-un ordin de ministru."Suntem in analiza daca e necesara modificarea legii, daca nu se poate pe baza prevederilor actuale. Crescand numarul de cazuri, daca toti cei care sunt infectati cu COVID se duc la spital, exista un timp de asteptare. Va spun de ieri de la Directia de Sanatate Publica, aveam 150 de persoane diagnosticate cu COVID, care inca nu puteau avea acces si trebuiau programate intr-un timp de 24 de ore pentru evaluarea starii de sanatate. Pentru ca evaluarea starii de sanatate nu inseamna in mod obligatoriu analize. Se face o evaluare daca persoana nu are simptome, nu e necesar, de exemplu, sa faci radiografie pulmonara, este decizia pe care o ia medicul care evalueaza starea de sanatate. Si aici pentru a permite spitalelor sa primeasca cazurile care intr-adevar necesita si o evaluare si un tratament sub supraveghere medicala in spital, cei care nu au simptome pot sa li se faca evaluarea starii de sanatate fara sa se deplaseze pana la spital", a afirmat Orban.Intrebat ce se intampla cu persoanele asimptomatice care nu au unde sa se izoleze, premierul a raspuns: "Daca nu au unde sa se izoleze si daca doresc sa fie tratati in spital, trebuie tratati in spital. Dar noi stim ca foarte multi, daca va uitati la date, sunt foarte multi care prefera sa se trateze fiind in izolare in domiciliu sau la o alta locatie".