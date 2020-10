Orban, explicand de ce after-school-urile sunt deschise: Nu au fost cazuri de COVID-19 in zona

Ludovic Orban a fost intrebat miercuri de ce scolile au fost inchise, iar after-school-urile raman deschise si daca este un risc de infectare cu Covid-19 mai mic la after-school."Am tratat after-school-urile si cresele in mod distinct si din cauza faptului ca ele practic nu sunt in zona de coordonare a Ministerului Educatiei, cresele tin de autoritati locale, iar after-school-urile oarecum la fel. In ceea ce priveste after-school-urile, stiti ca am permis functionarea tipurilor din after-school inca din perioada vacantei scolare. Din informatiile pe care le avem, au fost respectate masurile si nu au fost cazuri in zona after-school-urilor, nu au fost cazuri, cel putin pe analizele pe care le-am primit, nu au fost cazuri, ceea ce inseamna ca au respectat regulile", a afirmat Orban.El a mentionat ca multi parinti sunt ajutati de aceste after-school-uri si atat timp cat ele nu au generat infectii suplimentare, nu a fost luata decizia inchiderii lor."Sunt multi parinti care efectiv sunt ajutati de aceste after-school-uri ca sa poata sa isi desfasoare activitatea profesionala si atat timp cat ele nu au generat infectii suplimentare, nu am considerat ca este necesar. Ele nici nu au fost incluse in hotararea de Guvern si in ordinul comun al ministrului Educatiei si al ministrului Sanatatii", a precizat Ludovic Orban.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, a anuntat, luni seara, ca activitatea din crese si din after-school-uri se va desfasura in continuare, cu respectarea restrictiilor impuse. "A fost o eroare materiala", a sustinut reprezentantul Prefecturii, referindu-se la faptul ca initial se anunta ca si aceste activitati se suspenda.