VIDEO Ludovic Orban a anuntat ca proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei speciale va intra pe ordinea de zi a sedintei de plen de miercuri a Camerei Deputatilor

CITESTE SI:

"E neuzuala participarea presedintelui Camerei Deputatilor la reuniunea Comitetului liderilor. De regula, Comitetul liderilor functioneaza sub conducerea liderului de grup care conduce grupul cel mai numeros. A fost necesara prezenta mea pentru ca liderul de grup al PSD a refuzat pur si simplu sa supuna la vot o propunere formulata de domnul Mosteanu si anume aceea de a introduce pe ordinea de zi a sedintei de plen de miercuri proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei speciale. Colegii m-au invitat la reuniunea Comitetului liderilor. Evident am condus Comitetul liderilor si am supus la vot aceasta propunere, care a fost adoptata. Ca atare, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei speciale va intra pe ordinea de zi a sedintei de plen de maine", a afirmat Ludovic Orban marti la Parlament.Intrebat daca mai exista posibilitatea schimbarii amendamentului prin care magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM, presedintele Camerei Deputatilor a raspuns: "Este raport facut. Cred ca obiectivul nostru fundamental este sa desfiintam Sectia speciala. Este un angajament pe care l-am luat in fata cetatenilor romani . Este o recomandare formulata in raportul Comisiei Europene pe care trebuie sa o respectam. Sa nu uitam ca avem obiectivul sa indeplinim recomandarile pentru a putea sa incetam Mecanismul de Cooperare si Verificare si nu numai de asta, ci pentru a putea aduce normalitate in functionarea justitiei".Orban a mai spus, intrebat daca proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ ar putea fi modificat la Senat, ca: "Noi suntem in dezbaterea la Camera Deputatilor, prima sesizata. Avem un termen de dezbatere si de adoptare pe care vrem sa il respectam si vrem ca in Camera Deputatilor sa desfiintam Sectia speciala si sa aprobam legea asa cum a iesit in raportul realizat de Comisia juridica".