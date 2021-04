Surse DSU: "Premierul a fost sarit de la consultarea privind noul ordin legat de carantina. Proababil va fi abrogat". In ce conditii ar putea fi suspendat

Noile criterii de carantinare ar fi trebuit validate de Florin Citu

"Abrogarea ordinului este o decizie pe care o ia Ministerul Sanatatii, probabil ca noul ministru va face asta. Fiind vorba de un ordin al Ministrului Sanatatii este exclusiv al lui, dar atata vreme cat acest document a determinat demiterea unui ministru si a unui secretar de stat, eu vad o mare probabilitate ca ordinul sa fie revocat", au declarat oficiali din cadrul DSU pentru Ziare.com.Potrivit surselor citate, e foarte simplu ca Ordinul care poate duce la ruperea coalitiei de guvernare sa fie revocat."Noul ministru al Sanatatii semneaza un ordin prin care se abroga cel vechi. E o chestiune foarte simpla. Trebuie doar sa se nominalizeze un nou ministru, sa depuna juramantul si apoi are aceasta posibilitate", au punctat sursele citate.De asemenea, sursele citate au aratat si ca, desi au existat discutii in Comitetul Tehnic cu privire la noile reglementari referitoare la carantinare, cel care a fost sarit desi decizia ii apartinea, din calitate de sef al Comitetului pentru Situatii de Urgenta, a fost chiar premierul Florin Citu."Au fost niste discutii in Comitetul Tehnic dar decizia a luat-o Ministerul Sanatatii in momentul in care a publicat ordinul in Monitorul Oficial. In Comitetul Tehnic discutiile trebuie sa fie validate printr-o hotarare a Comitetului pentru Situatii de Urgenta al carui presedinte este premierul, or lucrul asta nu s-a intamplat. Ministerul Sanatatii a mers un pic altfel. A mers prin aprobarea unui ordin de ministru desi aceste discutii care au fost in cadrul grupului tehico-stiintific trebuiau sa fie aprobate printr-o decizie a Comitetului pentru Situatii de Urgenta. Implicatiile sunt mult mai mari decat strict partea de sanatate, din cauza asta decizia ar fi trebuit sa fie luata la acest nivel", au conchis oficialii DSU.