Sute de mii de oua contaminate cu Salmonella oprite de la comercializare de inspectorii ANSVSA inaintea Pastelui

"Ca urmare a controalelor inspectorilor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor realizate in cadrul programului de control al salmonelozelor zoonotice (transmisibile de la animale la om), a fost oprit de la comercializare un lot de 265.000 de oua, contaminate cu Salmonella enteridis.Ouale contaminate au fost depistate intr-un centru de ambalare oua din Bucuresti, unde au fost puse sub sechestru oficial si dirijate pentru distrugere, la o unitate autorizata de neutralizare. Niciun ou din acest lot nu a ajuns la comercializare",se arata in comunicatul transmis de ANSVSA.Potrivit ANSVSA, Salmonellele sunt bacterii prezente in tubul digestiv al multor animale si pot contamina o varietate de alimente, cum ar fi carne, oua, lapte, fructe de mare, legume, fructe. In acest moment in lume sunt cunoscute peste 2.500 de tulpini (serotipuri) de Salmonella, dintre acestea foarte putine provocand imbolnaviri la oameni si animale.Consumul de produse contaminate cu Salmonella produce la oameni toxiinfectii alimentare care se manifesta prin febra, varsaturi, dureri abdominale insotite de diaree.Severitatea salmonelozelor umane este dependenta de o serie de factori, cum ar fi: varsta, starea generala de sanatate si cantitatea de germeni ingerata; forme mai grave apar la indivizii foarte tineri sau batrani si la cei cu sistemul imunitar deficitar."ANSVSA desfasoara verificari in permanenta pentru a asigura consumatorilor un comert civilizat, cu produse sigure, controlate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor", se mai arata in comunicatul transmis de institutie.