OUG pentru amanarea intrarii in vigoare a completelor de 3 judecatori, propusa pentru adoptare in sedinta de Guvern de miercuri

Premierul Florin Citu a declarat luni ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, printre aceste masuri mentionand ajutoare de stat pentru HoReCa, acordarea de vouchere de vacanta, ajutoare prin IMM Invest, prelungirea masurilor active pana in 30 iunie 2021. El a adaugat ca va fi aprobata si promovata schema de ajutor de stat pentru acordarea de sprijin financiar pentru HoReCa, "o masura care este foarte mult asteptata", schema care are un buget de 500 de milioane de euro.Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri se afla, de asemenea, un proiect de ordonanta de urgenta privind adoptarea unor masuri in materia alcatuirii completurilor de judecata in apel. Daca acest act normativ nu este adoptat pana la finalul anului, judecarea apelurilor va trebui efectuata in complete de trei judecatori, incepand cu 1 ianuarie 2021. Proiectul a fost transmis pentru avizare si la CSM.Prevederile ordonantei de urgenta:Articol unic(1) Dispozitiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor in complet format din 3 judecatori se aplica apelurilor formulate in procese pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2023. In procesele pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2021 si pana la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, apelurile se judeca in complet format din 2 judecatori.(2) In cauzele penale, dispozitiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor in complet format din 3 judecatori se aplica la judecarea apelurilor in cauzele care au fost inregistrate in prima instanta incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Apelurile formulate in cauzele penale inregistrate in prima instanta incepand cu data de 1 ianuarie 2021 si pana la data de 31 decembrie 2022 inclusiv se judeca in complet format din 2 judecatori.In expunerea de motive publicata pe site-ul SGG se arata ca, avand in vedere timpul scurt ramas pana la intrarea in vigoare a prevederilor privind completele de 3, respectiv 1 ianuarie 2021, "o eventuala legiferare, pe alta cale decat delegarea legislativa, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi de natura sa inlature de indata aceste consecinte negative".Guvernul argumenteaza necesitatea acestei amanari prin faptul ca schemele de personal ale instantelor judecatoresti sunt subdimensionate, iar aplicarea deciziei privind completurile de 3 judecatori ar putea sa puna in dificultate functionarea sistemului judiciar in ansamblu. Ordonanta de urgenta este initiata de ministrul Justitiei, Stelian Ion.Guvernul urmeaza sa mai adopte o hotarare cu privire la structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum si acte in legatura cu eliberari si numiri a unor prefecti si subprefecti.