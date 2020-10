Pachet minim de servicii sociale pentru prevenirea violentei si a abuzurilor impotriva minorilor, votat de Parlament. Ce prevede noua lege

Acelasi program prevede si existenta unei baze de date care sa cuprinda informatii actualizate constant referitoare la situatia copiilor din fiecare comunitate, potrivit unui comunicat de presa transmis de Oana Bizgan, membra a Comisiei pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati."Am dat astazi un vot esential pentru respectarea drepturilor si demnitatii fiecarui copil. Pachetul minim de servicii se traduce printr-o serie de actiuni care vor fi intreprinse, in mod constant si coordonat de catre specialisti, in domeniile esentiale pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor. Asta inseamna ca situatia fiecarui copil va fi monitorizata de acesti specialisti din comunitate, care vor lua toate masurile necesare pentru respectarea drepturilor minorilor si a interesului superior al acestora. Mai mult decat atat, legea pe care am votat-o astazi vine si in intampinarea nevoilor pe care copiii le au ca urmare a crizei sanitare si sociale provocate de pandemia de Covid-19", a declarat deputata Oana Bizgan.Programul a fost deja implementat in stadiu pilot in judetul Bacau."Modificarea adusa astazi presupune, pe langa impactul social pozitiv resimtit de beneficiarii directi si un impact bugetar pozitiv, estimarile UNICEF sugerand costuri mult mai mici pentru implementarea acestui proiect, comparativ cu costurile celorlalte categorii de servicii sociale incluse in procesul de protectie a copilului. In plus, masurile luate astazi vor avea impact asupra unui numar important de persoane - copiii, familiile acestora si comunitatile din care fac parte. UNICEF estimeaza, de asemenea, ca prin implementarea acestei modificari vor fi create cel putin 7600 de noi locuri de munca, iar numarul acestora poate ajunge pana la 17 000", a completat deputata Bizgan.Dupa votul de astazi din Parlament, initiativa urmeaza sa ajunga la Presedinte pentru promulgare.