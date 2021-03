Marturia unui pacient din sectia ATI Covid de la Sibiu: Nu am fost sedat nici macar o ora. Barbat care a lovit cadrele medicale, calmat cu empatie

Pacientii recalcitranti

Un barbat din Sibiu, care a fost infectat cu noul coronavirus si a fost internat in sectia ATI Covid a Spitalului Judetean Sibiu, si-a povestit experienta pe Facebook , ca reactie la acuzatiile care se aduc personalului de catre un fost angajat."Am mers la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu aproape prea tarziu, am fost internat de urgenta la Infectioase si apoi la ATI 1, exact Sectia pe care o reclamati, am fost tratat acolo excelent timp de 16 zile si 1 zi am petrecut-o in Spitalul Modular. Le-am fost pacient si zilnic m-au vizitat cate doi doctori , inclusiv seful sectiei ATI 1, doamna Dr. Codru Ioana, am fost vizitat aproape zilnic de medicul Infectionist Dr. Conf. Victoria Birlutiu, seful Clinicii de Boli Infectioase Sibiu. NIMENI nu mi-a cerut bani sau alte avantaje, medicii, asistentele si infirmierele au avut grija de mine intr-un mod absolut empatic si profesional", a scris barbatul pe Facebook.Acesta explica faptul ca a fost al doilea pacient internat in spitalul modular, impreuna cu un domn recalcitrant."O sa-l numesc domnul George, pacient care a fost foarte tulburat si recalcitrant, am fost nevoit sa chem asistentele de cel putin 10 ori in decursul celor 20 de ore petrecute in salonul modular. Pacientul si-a rupt/scos singur in mod repetat perfuziile, era un om cu o constitutie robusta, a lovit in mod repetat cele 3 cadre medicale care au venit sa il ajute, si totusi nu l-a legat nimeni de picioare, nu l-a sedat nimeni, nu l-a intubat nimeni, l-au calmat vorbind cu el de fiecare data, si astazi e recuperat, e acasa cu familia", a mai scris barbatul.Acesta anunta si ca a tinut in permanenta legatura cu familia."Am tinut legatura permanent cu familia mea prin mesaje vocale si text, ventilatorul face mult prea mult zgomot sa te intelegi la telefon intr-un apel vocal obisnuit. Am primit tratamentul corect, plus plasma, nu am fost sedat nici macar o ora in cele 17 zile de Terapie Intensiva!!! Nu am voie sa divulg numele, dar am avut coleg/cunostinta pe ATI 1 in aceeasi perioada si a fost tratat la fel de bine ca mine.De fapt, eu auzeam bine discutiile dintre pacienti si medici la internare pentru ca de cele mai multe ori pacientii erau recalcitranti si vorbeau foarte tare. De fiecare data, cu mult calm, medicul de garda le explica procedura de instalare a mastii CPAP (100 l de oxigen pe minut), exact asa cum au facut si la mine, cu diferenta ca eu am fost calm si recunoscator. Singurele tipete care le-am auzit in 17 zile de ATI au fost ale pacientilor la internare si cand cereau sa vina infirmiera urgent.Unii dintre ei probabil ca nu stiau ca e doar o infirmiera la 12 paturi/pacienti si ea trebuie sa faca curatenie, sa te ajute sa mananci, si sa iti schimbe asternutul, totul in 4 ore. Daca citesti despre experienta mea in spitalul modular vei afla ca domnul "George" ar fi fost nevoie sa fie imobilizat dupa cat de recalcitrant si bataus era, dar a fost calmat cu vorba si cu empatie", a mai afirmat barbatul. Sectia ATI a Spitalului Judetean Sibiu este vizata de mai multe anchete , dupa ce un fost angajat a acuzat ca pacientii erau sedati de la internare si erau legati de pat, ceea ce, la starea grava in care erau, ar fi putut duce la deces.