Doi pacienti, transferati de la Bagdasar Arseni la Spitalul Victor Babes: "Cei adusi la noi sunt persoane in varsta"

"Vom primi doi pacienti care nu necesita conditii speciale de terapie intensiva. Au fost evaluati la Spitalul Bagdasar dar pacientii sunt echilibrati si urmeaza sa fie adusi la noi", a declarat Simin-Aysel Florescu, directorul medical de la Spitalul Victor Babes.Potrivit acesteia, din cei patru pacienti adusi initial in spital , unul este intubat si e in terapie intensiva."Din ceilalti trei, doi au nevoie de oxigenoterapie iar un singur pacient e echilibrat si nu are nevoie de oxigen. Pacientii sunt persoane mai in varsta. Cei care se afla la noi nu prezinta nimic legat de eventuale leziuni privind expunerea la fum. Nu au fost apartinatori care sa ne fi contactat", a completat infectionistul.In total, 53 de pacienti au fost transferati la 11 spitale din Bucuresti , toti aflati in Pavilionul 5 de la Institutul Matei Bals, care a ars complet vineri dimineata.Patru pacienti au murit in acest incendiu, trei fiind gasiti carbonizati. Un alt pacient nu a raspuns la manevrele de resuscitare si a murit.