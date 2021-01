Medicul Emilian Imbri, despre numarul mare de pacienti internati la Terapie intensiva: "Sper sa nu fie semnul unui tsunami"

Se interneaza mai putini pacienti

"Avem in Spitalul Babes 210 locuri libere, locuri in spital nu vorbesc de ATI ajungem cu tot cu Pipera, o locatie pentru cazuri foarte usoare, la 300 de locuri. N-am mai avut aceasta situatie din aprilie, anul trecut", a explicat medicul, potrivit Digi24.ro."Nu pot explica acest fenomen, care nu a inceput brutal, ca nu de ieri s-a intamplat. De doua-trei saptamani am simtit o relaxare in cererea de la internare. La fel si cazurile cu simptomatologie mai severa, pe care le aveam din plin, cu necesar de oxigen ingrozitor de mare, si acestea s-au rarit ca numar. Lucrurile se pare ca s-au mutat pe zona presiunii pe vaccinare", a completat acesta.In opinia medicului, se simte o relaxare , care spune ca se explica si prin faptul ca oamenii nu se mai duc sa se testeze in spital si apeleaza la testele rapide."Sper sa nu fie semnul de tsunami, acea retragere si sa urmeze ceva rau. N-ar avea de ce sa se intample asta", a completat Emilian Imbri.