Pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi monitorizati de medicii de familie

"A fost adoptata o ordonanta de urgenta in ceea ce priveste tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19 asimptomatici sau cu forme usoare. In aceasta privinta au fost reglementate procedurile de monitorizare a acestor pacienti de catre medicii de familie, astfel incat sa fie redusa presiunea pe sistemul sanitar de urgenta si, in acelasi timp, sa fie implicata aceasta zona de servicii furnizate de medicii de familie in sprijinul pacientilor si in vederea efectuarii acelor tratamente si furnizarii asistentei medicale necesare acestor pacienti. Practic, pacientii infectati cu coronavirus, pacientii asimptomatici vor fi monitorizati si asistati medical de catre medicii de familie, iar, in aceasta privinta, medicii de familie vor avea posibilitatea, potrivit acestei ordonante de urgenta, sa deconteze aceste prestatii medicale in suma de 105 lei pe caz din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate", a spus Ionel Danca, vineri, la Palatul Victoria Totodata, a adaugat el, medicii de familie vor putea elibera certificatele necesare pacientilor pentru concediile medicale aferente acestei perioade, cand acestia se afla in carantina sau in izolare "Implicarea medicilor de familie este un act esential pentru a ajuta la reducerea presiunii pe sistemul medical de urgenta si in acest sens Guvernul face un apel catre toti medicii de familie sa fie alaturi de toti colegii din sistemul medical in acest efort comun de limitare a infectiilor cu coronavirus si sa ajute in special in ceea ce priveste aceasta zona a pacientilor asimptomatici cu forme usoare, astfel incat pacientii sa nu mai fie nevoiti sa mearga la spitale pentru a face acele servicii medicale de radiografie si pentru a primi certificatele medicale care sa ateste infectarea lor cu coronavirus si perioada de izolare care le-a fost indicata, astfel incat sa poata solicita certificatul medical pentru obtinerea concediului medical", a aratat Danca.