VIDEO Imagini revoltatoare. Pacientii suspecti de COVID-19 sunt dezbracati si consultati la 5 grade in curtea Spitalului Judetean din Buzau

"Nu stiu cum ar putea sa consulte aici un medic pe cineva cu o afectiune la plamani," declara deputatul Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor.El a postat un video pe pagina sa de Facebook , dupa ce l-ar fi primit de la o doamna suspecta de COVID-19. "Cortul era spart, plin de apa si bolnava a stat 9 ore in conditii infernale, asta s-a intamplat acum 3 nopti... La 5 grade a fost dezbracata si consultata la plamani, in cort era la fel de frig ca afara!", a scris deputatul in postarea de pe pagina sa de Facebook.In videoclipul trimis de pacienta suspecta de COVID-19 deputatului, ea sustine ca fermoarele de la usa de la intrare sunt deschise si nu nici urma de aer cald."Asa arata cortul in care sunt acum, cu fermoarele deschise la usa de la intrare. Nici macar vreun pic de aer cald. Cortul este mare, ar incapea aici trei aeroterme, cu conditia sa mearga non-stop, pentru ca pacientii care sunt consultati la plamani cu suspiciune de COVID sa poata fi consultati in siguranta.Aici sunt nevoita sa astept cu suspiciune de pneumonie si chiar cu suspiciune de COVID, cu simptome de tuse. Aici sunt nevoita sa astept, mi-au inghetat picioarele, mi-au inghetat talpile, patul este rece ca gheata. Nu stiu cum ar putea sa consulte aici un medic pe cineva care ar putea sa aiba o afectiune la plamani", a marturisit pacienta in videoclip.Deputatul sustine in postarea de pe Facebook ca acum cateva zile a fost in curtea spitalului din Buzau, iar seful UPU, doctorul Zoican, l-a asigurat ca se vor amplasa in curtea spitalului niste containere."Au trecut 8 luni de la inceputul pandemiei, de ce nu s-a pregatit managerul pesedist al spitalului de valul doi al pandemiei, de ce nu s-a implicat conducerea rosie a Consiliului Judetean Buzau?Acum cateva zile am explicat intr-un interviu faptul ca in tot judetul Buzau exista doar un singur aparat RT-PCR care testeaza in medie 172 de pacienti pe zi pentru Covid-19, extrem de putin?Am solicitat Consiliului Judetean Buzau sa mai cumpere un aparat RT-PCR, situatia devine dramatica si la Buzau", a mai precizat deputatul in postarea de pe Facebook.