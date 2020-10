Un padurar din Dolj a fost agresat de o persoana pe care a surprins-o in timp ce taia ilegal arbori

"Cristian P., padurar al Ocolului Silvic Perisor din cadrul Directiei Silvice Dolj, a fost agresat sambata, 10 octombrie a.c., de o persoana surprinsa in timp ce taia ilegal arbori in cantonul silvic al carui titular este. Angajatul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva se afla intr-o actiune de monitorizare a unei lucrari cand a descoperit intr-o parcela invecinata o persoana care taiase ilegal trei arbori, cu un volum de 1,3 metri cubi. Acesta a urmarit atelajul incarcat cu lemne, iar cand a ajuns in satul Verbicioara, padurarul a fost inconjurat de mai multe persoane recalcitrante, iar persoana suspectata de taieri ilegale l-a lovit cu un obiect contondent in zona capului", a transmis, duminica, Romsilva, printr-un comunicat.Padurarului i s-au acordat ingrijiri medicale, avand un traumatism la nivelul capului. In prezent, starea sa este stabila.Agresorul a fost identificat de catre politistii Sectiei de Politie Rurala Plenita, lemnul taiat ilegal a fost confiscat, iar cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Bailesti."Incepand cu anul 2015 si pana in prezent s-au inregistrat 171 agresiuni la adresa personalului silvic care asigura paza padurilor administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva", a mai transmis Romsilva.