Pagube de peste 20 de milioane de euro cauzate de vijelii in Vrancea

Mai multe drumuri, poduri si podete au fost inundate, apa intrand si in zeci de gospodarii.Peste 30 de localitati au fost afectate de ploi, inundatii, viituri si chiar de alunecari de teren, fenomene care s-au inregistrat in perioada 8 - 29 iunie, autoritatile stabilind 340 de puncte critice.Printre cele mai afectate localitati s-a aflat comuna Biliesti, unde peste 70 de case s-au aflat sub ape aproape o saptamana. Unele dintre ele au fost distruse complet in urma inundatiilor.Pentru inlaturarea efectelor fenomenelor meteorologice, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea s-a intrunit in sedinta extraordinara si a initiat o hotarare care sa stea la baza unui proiect de hotarire de Guvern, prin care judetul sa fie sprijinit cu bani. Vrancea cere alocarea din fondul de interventie la dispozitia Guvernului a aproape 102 milioane de lei."Astazi a avut loc sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), in cadrul careia s-au aprobat situatiile centralizate privind obiectivele afectate in urma calamitatilor naturale produse de fenomenele meteorologice din luna iunie. Peste 310 obiective (drumuri judetene, drumuri locale, poduri, maluri, podete si strazi ) au fost afectate, totalul localitatilor cu probleme de acest gen fiind de 33.Conform rapoartelor intocmite de specialisti, fenomenele hidrometeorologice au produs in Vrancea pagube de peste 100 de milioane de lei (mai mult de 20 de milioane de euro), mai exact in municipiul Adjud si comunele Andreiasu de Jos, Biliesti, Barsesti, Boghesti, Bolotesti, Chiojdeni Campineanca, Campuri, Cotesti, Dumbraveni, Dumitresti, Garoafa, Gura Calitei, Homocea, Mera, Naruja, Negrilesti, Nereju, Nistoresti, Paltin, Paulesti, Poiana Cristei, Pufesti, Reghiu, Soveja, Suraia, Spulber, Tulnici, Valea Sarii, Vidra, Vartescoiu si Vrancioaia. In aceste conditii, astazi in CJSU s-a aprobat propunerea prefectului judetului Vrancea, Gheorghita Berbece, de transmitere catre Guvernul Romaniei a solicitarii de alocare de fonduri guvernamentale pentru toate localitatile afectate", a transmis presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma.