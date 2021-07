Palatul Braunstein și-a recăpătat frumusețea de odinioară. Clădirea simbol din centrul Iașiului a fost renovată după ani de degradare

Proiectul de reabilitare, în valoare de 19 milioane de lei, a fost realizat cu sprijinul Comisiei Europene, iar clădirea ar urma să fie gazda mai multor obiective culturale.Primarul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat într-o postare pe Facebook , momentele importante ale lucrărilor de reabilitare:Să rememorăm:1. era o clădire monument transformată în locuințe sociale, făcută praf și pulbere, făceau focul cu parchetul din camere, bătăi, țipete, alcool, o infecție de nedescris;2. am reușit cu țipete și urlete să-i mutăm, au plătit articole de “presă” (unii), doar stăteau în “Km zero“, aveau ștaif dar fără responsabilitatea de-a întreține clădirea;3. am făcut și refăcut proiectul pentru a corespunde total exigențelor unei finanțări europene nerambursabile și am reușit;4. am contractat lucrările, a plecat firma, am refăcut contractul și am reușit;5. și am ajuns aici: am avut o idee, să punem ceva din zilele noastre în monument, cupola de sticlă, și cred că este bine;6. am redat Iașului o clădire frumoasă care era să “moară”;7. va fi un loc în care dacă te oprești poți regăsi spiritul Iașului, cel de oraș frumos.Palatul Braunstein in 7 pași.