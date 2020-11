Palatul Cotroceni va fi iluminat in portocaliu cu ocazia Zilei Internationale a eliminarii violentei impotriva femeilor

Administratia Prezidentiala se alatura astfel institutiilor emblematice din intreaga lume care vor fi iluminate in aceasta perioada in portocaliu, cu scopul de a creste gradul de constientizare si informare in randul publicului larg asupra fenomenului de violenta impotriva femeilor si a urgentei diminuarii acestui flagel.In perioada 25 noiembrie - 10 decembrie 2020 se desfasoara campania "Construim o lume portocalie! Oprim violenta impotriva femeilor!", demarata la initiativa Federatiei Europene Soroptimist International, iar Administratia Prezidentiala marcheaza aceasta initiativa cu ocazia Zilei Internationale a eliminarii violentei impotriva fetelor si a femeilor prin iluminarea, in semn de solidaritate, a Palatul Cotroceni, in portocaliu, incepand cu ora 18:00.Potrivit Administratiei Prezidentiale, in Romania, violenta domestica reprezinta o reala si grava problema, precizand ca in anul 2019, conform Inspectoratului General al Politiei Romane, au fost sesizate aproape 26.000 de cazuri de violenta in familie, 77% dintre victime fiind femei.Administratia Prezidentiala subliniaza importanta raportarii si tratarii cu seriozitate si responsabilitate a fiecarui caz de violenta domestica sesizat."Scurtarea timpilor de raspuns si interventie ai autoritatilor publice competente poate insemna diferenta dintre viata si moarte. Este responsabilitatea fiecaruia dintre noi sa contribuim la stoparea acestui fenomen si la cresterea sigurantei femeilor in propriile lor locuinte, dar si in afara acestora", arata sursa citata.In Romania, campania "Construim o lume portocalie! Oprim violenta impotriva femeilor!" este organizata de catre Uniunea Soroptimist International Romania (USIR), fiind parte a campaniei mondiale anuale a Organizatiei Natiunilor Unite " Orange the world to stop violence against women".Citeste si: Palatul Cotroceni va fi iluminat de joi seara in culoarea roz