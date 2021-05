Theodor Paleologu spune ca Sinodul BOR ar trebui sa se delimiteze de afirmatiile lui IPS Teodosie: "Sunt grave si ar trebui clarificate"

Paleologu precizeaza ca Inaltul Ierarh a mai corectat apoi unele lucruri, dar ca declaratiile acestuia au fost destul de grave si ar fi trebuit clarificate.Theodor Paleologu a fost intrebat duminica, 2 mai, la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, ce rol ar trebui sa aiba Biserica Ortodoxa in campania de vaccinare."Nu cred ca un episcop sau un mitropolit trebuie sa se erijeze in medic, ca nu e medic. Daca unii au si competente medicale... In primul rand trebuie sa combata aberatiile. E vorba de rolul de invatatori ai Ortodoxiei, ei trebuie sa apere Ortodoxia de aceste derive delirante, derivele antistiinta, conspirationiste, acest apocaliptism delirant. In primul rand sa apere ortodoxia. Deja este mare lucru", a declarat Paleologu.El a precizat ca Sfantul Sinod ar fi trebuit sa se delimiteze de anumite afirmatii facute de Arhiepiscopul Tomisului."Eu cred de pilda ca Sinodul ar fi trebuit sa se delimiteze de anumite afirmatii facute de Inalt Prea Sfintitul Teodosie. Sigur ca Inalt Prea Sfintitul Teodosie dupa aia a mai corectat unele lucruri. Sunt afirmatii destul de grave pe care le-a facut, ca le-a facut la nervi, ca s-a suparat, posibil. Eu voi cauta intotdeauna scuze cand e vorba despre un ierarh.Dar a spus niste lucruri care au ramas spuse si ar fi trebuit clarificate in vreun fel. Cred ca in primul rand ierarhii nostri, preotii, teologi, profesorii trebuie sa apere ortodoxia, sa apere ortodoxia de aceste derive pseude-ortodoxe", a mai afirmat Paleologu.El crede ca la clerici exista dorinta de a menaja pe toata lumea, dar acest lucru nu este posibil. Exista la clerici o anumita dorinta de a menaja pe toata lumea. Dar nu poti menaja la nesfarsit pe toata lumea, nu se poate. Cum spune si Iisus, da da, nu nu. E simplu. Nu poti defila cu aberatiile lui Piperea sau Capsali sau mai stiu eu cine si totodata cu Teologie articulata.Nu se poate. Lucrurile astea trebuie cumva clarificate si mai exista ceva, cred, la unii clerici, la unii ierarhi, ideea ca da, or fi astia tampiti, apucati, trogloditi, dar putem conta pe ei. Sunt tampitii nostri. Oricand vor fi alaturi de noi cu steagul in frunte. Ori cred ca fac mai mult rau decat bine. Este un pericol foarte mare dupa parerea mea. Sunt oameni care in mod regulat, sistematic, ofera nuiele cu care sa fie batuta Biserica", a explicat Paleologu.El a precizat ca in interiorul Bisericii exista un pseudo-ortodoxism care nu are legatura cu Ortodoxia."Pandemia evident a avut un impact asupra bisericii si a facut foarte vizibil ceea ce eu stiam deja, si anume ca exista in interiorul bisericii un pseudo-ortodoxism, care nu are legatura cu ortodoxia. O mentaliate de cetate asediata, o forma de paranoia, care insa nu au legatura cu ortodoxia, e pseudo-ortodoxie", a mai afirmat Paleologu. Arhiepiscopul Tomisului a refuzat in repetate randuri , in mod deschis, sa respecte restrictiile destinate prevenirii raspandirii COVID-19, chemand oamenii la biserica desi aglomerarile mari de persoane erau interzise, insistand pentru impartasirea cu aceeasi lingurita in plina pandemie, argumentele sale fiind ca nu impartasania infecteaza ci gura pacatosului sau ca impartasania este mai puternica decat orice vaccin. Recent, a declarat ca nu se vaccineaza, pentru ca are alergii, dar a si afirmat ca vaccinul este facut in prima si ca nu este obligatoriu."Am alergii si nu ma vaccinez. Nu am de ce, ca nu ma imbolnavesc. (...) Vaccinul nu este obligatoriu. Chiar l-am auzit pe domnul presedinte si ieri. Nu este obligatoriu si mai ales este un vaccin care e facut in pripa. De aceea sunt in fiecare zi surprize pentru ca trebuie sa fie pregatiti oamenii, sunt oameni cu anumite afectiuni care datorita vaccinului, iata, cedeaza, unii mor, altii paralizeaza si trebuie sa fim atenti. Noi nu suntem medici ca sa recomandam vaccinul. Ar fi o depasire a cunostintelor si atributiilor noastre", a declarat IPS Teodosie.