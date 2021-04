Pandemia a schimbat programul de lucru: angajatii nu vor sa se mai intoarca la birou STUDIU

"Modelul de lucru hibrid s-a conturat tot mai mult in ultimul an la nivel global si exista deja angajatori din Romania care au decis sa treaca permanent la acest sistem in care echipa lucreaza partial de la birou si restul de acasa. Aproape 35% dintre angajatii care au participat la un sondaj recent initiat de Genesis Property cred ca lucrul hibrid va fi modelul de lucru al viitorului. Dupa pandemie, alti 45% se asteapta sa revina complet la viata de birou, cat mai aproape de cum era inainte de Covid-19, si doar un angajat din cinci crede ca in viitor va lucra mai mult de acasa", mai arata sondajul.Pentru a mentine un echilibru intre viata de la birou si cea de acasa, 31,9% dintre angajatii din Romania care au raspuns sondajului isi doresc sa lucreze doar de la birou dupa ce va trece pandemia si alti 36,2% vor sa vina 3-4 zile pe saptamana la sediul companiei. Doar 9,4% considera ca lucrul de acasa 100% din timp este mai potrivit pentru viitor, potrivit studiului.Potrivit studiului, pentru 54,3% dintre angajati, modelul de lucru hibrid inseamna flexibilitate si independenta in activitatea profesionala si 51,5% sustin ca are un rol major in mentinerea echilibrului intre viata personala si cea profesionala. In acelasi timp, 39,5% spun ca asa isi pot eficientiza timpul si resursele, iar 38,3% recunosc ca au lucrat mai eficient in acest sistem in ultimul an, avand oportunitatea de a lucra in echipa si de a interactiona mai bine cu managerii. Nu in ultimul rand, 26,2% spun ca lucrul hibrid ii ajuta sa evite probleme de sanatate psiho-emotionala care pot sa apara atunci cand lucreaza doar de acasa.Potrivit sondajului, angajatii cred ca biroul lor trebuie sa treaca printr-o serie de schimbari pentru a se adapta modelului de lucru al viitorului si pentru a fi mai bine pregatit pentru intoarcerea in siguranta a oamenilor la scara larga. 35,4% dintre cei care au raspuns sondajului se asteapta la schimbari in ceea ce priveste masurile pentru protejarea sanatatii, iar 32,5% considera ca vor vedea schimbari privind structura si organizarea spatiului, asa incat sa raspunda mai bine modului de lucru care va fi aplicat in companie."Indiferent cum vom lucra dupa ce va trece pandemia, biroul in care ne vom petrece cel putin cateva zile pe saptamana trebuie sa fie pregatit pentru a atenua riscurile pentru sanatate. Pentru a se simti mai in siguranta la birou, angajatii vor sisteme performante pentru imbunatatirea calitatii aerului si apei din cladire, materiale sanitare care sa fie distribuite imediat in caz de nevoie, sisteme pentru igienizarea spatiului interior si proceduri bine puse la punct pentru situatia in care apare un caz de imbolnavire in companie", spune directorul de dezvoltare in cadrul Genesis Property, Darren Allen.Sondajul Genesis Property privind perceptia angajatilor despre viitorul birourilor si perspectiva reintoarcerii la birou a fost desfasurat in februarie-martie 2021 prin platforma iVox, pe un esantion total de 1.183 de utilizatori de internet din toata tara. Aproape 59% dintre participanti sunt femei, aproximativ 60% au varsta intre 25 si 40 de ani si 9 din 10 sunt angajati full-time.