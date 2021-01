Papa Francisc a schimbat legea pentru ca femeile sa aiba un rol mai important. Ce atributii pot avea femeile in Biserica Romano Catolica

Intr-un nou pas spre egalitate pentru femei in cadrul Bisericii, legea le permite oficial sa citeasca liturghiile, sa serveasca langa altar si sa distribuie cuminecatura.Intr-un decret, Suveranul Pontif a formalizat ceea ce deja se intampla in mai multe tari dezvoltate, dar prin introducerea schimbarii in Codul Canonic va fi imposibil episcopilor conservatori sa blocheze accesul femeilor in dioceza la aceste roluri.Vaticanul a subliniat ca aceste roluri "sunt diferite in esenta de preotii hirotonisiti", ceea ce inseamna ca ele nu trebuie vazute ca precursoare automate pentru devenirea femeilor preoti.In decretul intitulat "Spiritus Domini", Papa Francisc a precizat ca a luat aceasta decizie dupa o cugetare teologica.El a mentionat ca multi episcopi din lume au spus ca schimbarea este necesara pentru a raspunde "nevoilor vremurilor".Modificarea reprezinta si o recunoastere a "contributiei valoroase" pe care o au femeile in Biserica, subliniind ca toti catolicii botezati au un rol in misiunea Bisericii.