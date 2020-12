Papa Francisc proclama un An al Familiei in 2021. Sustinerea cuplurilor in vederea casatoriei si dificultatile vietii conjugale, printre prioritati

Papa a facut acest anunt in cadrul rugaciunii Angelus, duminica, la cinci ani dupa ce Suveranul Pontif indemna la dragoste in familie, in "Amoris Laetitia".Anul Familiei urmeaza sa inceapa de Sfantul Iosif din Nazaret, la 19 martie 2021, si sa se incheie la 26 iunie 2022, odata cu cea de a 10-a Intalnire Mondiala a Familiilor, la Roma.Francisc a evocat indelung, in predica sa de duminica, pe care a sustinut-o in Biblioteca palatului apostolic, la Vatican, "valoarea educativa a nucleului familial (...), fondat pe dragoste".El a indemnat familiile sa puna pe primul loc "iertarea fata de discordie"."Intr-o familie sunt trei cuvinte trei cuvinte pe care trebuie sa le presuim mereu: te rog, multumesc, iertare", a declarat el.Papa i-a invitat pe crestini, intr-un mesaj postat pe Twitter , sa incredinteze "Sfintei Familii din Nazaret acest drum impreuna cu familiile din intreaga lume".Dicasterul (ministerul) Laicilor, Familiei si Vietii Publice a publicat 12 propuneri, pe care parohiile si diocezele urmeaza sa le puna in aplicare.Este vorba despre o consolidare a "pastoralei pregatirii casatoriei", o mai buna ajutare a cuplurilor, dupa uniune si in educatia copiilor lor, infiintarea unor cercuri de reflectie si discursuri despre "frumusetea si dificultatile vietii familiale", in vederea sustinerii cuplurilor aflate in criza si a "familiilor ranite".In contextul in care statele membre UE si-au lansat duminica programele de vaccinare impotriva covid-19, Papa argentinian a adus un omagiu personalului medical, mai ales cuplurilor si familiilor care se confrunta cu dificultati in contextul pandemiei."Ma gandesc la familiile care, in aceste ultime luni, au pierdut un sot sau au fost puse la incercare din cauza pandemiei. Ma gandesc, de asemenea, la medici , la infirmiere si la toti membrii personalului de ingrijire a caror implicare in prima linie impotriva raspandirii virusului a avut repercusiuni semnificative asupra vietii de familie", a declarat Francisc.Citeste si: Cand va distribui Pfizer toate cele 200 de milioane de doze de vaccin contra COVID-19