Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului isi va serba hramul de toamna vineri cu respectarea stricta a normelor sanitare

Cu acest prilej, joi dimineata, racla cu moastele sfantului a fost asezata in pridvorul bisericii spre inchinarea credinciosilor, in dupa-amiaza aceleiasi zile a fost oficiata Slujba Privegherii, precizeaza Agentia Basilica a Patriarhiei Romane.Potrivit arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal si slujitor al lacasului de cult, anul acesta, in contextul pandemiei, "sarbatoarea Sfantului Ioan Gura de Aur, hramul de toamna al Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului, se va desfasura respectand cu strictete masurile sanitare impuse de autoritati, precum si normele recomandate de Patriarhia Romana"."Principalele momente ale sarbatorii Sfantului Ioan Gura de Aur la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului sunt organizate in spatii deschise. Slujbele vor fi oficiate la altarul de vara, iar credinciosii care vor participa in curtea lacasului de cult sunt deja obisnuiti sa respecte masurile sanitare necesare. De asemenea, racla cu moastele Sfantului Ioan Gura de Aur va fi protejata cu un capac dintr-un material care permite o igienizare permanenta", a spus parintele vicar patriarhal, potrivit sursei citate.Vineri, ziua de hram va incepe la ora 8:30, cu sfintirea apei (Agheasma mica) si va continua cu Ceasurile si Acatistul Sf. Ier. Gura de Aur. Liturghia va incepe la ora 10:00. Seara se va incheia cu slujba Sfantului Maslu, de la ora 18:00.Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului are hramurile Invierea Domnului, Maica Domnului Prodromita si Sfantul Ioan Gura de Aur, pomenit anual in 13 noiembrie.Fragmentul din moastele Sf. Ier. Ioan Gura de Aur a fost daruit in octombrie 1997 Patriarhului Teoctist, pentru viitoarea Catedrala a Mantuirii Neamului, de catre cardinalul de Florenta Silvano Piovanelli, intr-o vizita premergatoare venirii Papei Ioan Paul al II-lea in Romania.Timp de un deceniu, moastele au fost pastrate in Paraclisul Sf. Gheorghe al Resedintei Patriarhale. In 2007, la 1.600 de ani de la trecerea in vesnicie a sfantului, au fost duse in procesiune solemna si asezate pentru mai multa vreme in Biserica Sf. Ecaterina a Facultatii de Teologie "Justinian Patriarhul" din Bucuresti Moastele au ajuns la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului in octombrie 2011, odata cu sfintirea acestui locas de inchinare.